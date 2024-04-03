Di seguito il comunicato:

I Rhomanife hanno realizzato un’altra chicca, il nuovo brano ed il nuovo video ”I’ll Sing Forever”, in uscita venerdì 29 marzo 2024 con la pubblicazione digitale su tutti i digital store musicali mondiali. Un brano roots reggae con arrangiamenti e melodie soavi, un coro che richiama le sonorità gospel, creando un groove spirituale che ti trascinerà in una dimensione di pace ed armonia, un concentrato di vibrazioni buone e positive. Hanno partecipato con maestria alle registrazione di ”I’ll Sing Forever” con Gianni Rhomanife (voce) e Pino Rhomanife (basso), Francesco Bartoli (batteria), Carlo Ragno (chitarra), Federico Ancona e Tano Grazioso (tastiere), De Leo Filomena e Antonella Lacasella (cori), Gianni Loporcaro (master audio) Antonio De Cicco (grafica). Presto comunicheremo le date del tour 2024. Ascolta e segui sui social e dal vivo i Rhomanife, con un nuovo spettacolo e nuova musica, sono unici, diffondono il messaggio d’amore.