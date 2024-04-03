La foto si riferisce alla presentazione del libro ieri a Cisternino

—–

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca:



Col patrocinio dell’Assessorato alle Attività Culturali del Comune di Martina, il Presidio del Libro di Martina presenta il libro “Ritorno in Puglia” di Marco Ferrante, edito da Bompiani. Appuntamento giovedì 4 aprile alle ore 18.00 alla Società artigiana di Mutuo Soccorso.

Marco Ferrante, giornalista e scrittore nato a Martina, torna in libreria con un nuovo lavoro. Fra i suoi titoli più noti “Mai alle quattro e mezzo” (Fazi) e “Gin tonic a occhi chiusi” (Giunti), “Casa Agnelli” (Mondadori) e “Marchionne” (Mondadori).

Ha lavorato per quotidiani e tv (Il Foglio, Il Riformista, Tg5, è stato vicedirettore di La7) e attualmente è vicedirettore di Videonews a Mediaset.