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Dopo Cisternino, oggi Martina Franca: “Ritorno in Puglia”, libro di Marco Ferrante Presentazione

4 Aprile 2024
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La foto si riferisce alla presentazione del libro ieri a Cisternino

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Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca:

Col patrocinio dell’Assessorato alle Attività Culturali del Comune di Martina, il Presidio del Libro di Martina presenta il libro “Ritorno in Puglia” di Marco Ferrante, edito da Bompiani. Appuntamento giovedì 4 aprile  alle ore 18.00 alla Società artigiana di Mutuo Soccorso.

Marco Ferrante, giornalista e scrittore nato a Martina, torna in libreria con un nuovo lavoro. Fra i suoi titoli più noti “Mai alle quattro e mezzo” (Fazi) e “Gin tonic a occhi chiusi” (Giunti), “Casa Agnelli” (Mondadori) e “Marchionne” (Mondadori).

Ha lavorato per quotidiani e tv (Il Foglio, Il Riformista, Tg5, è stato vicedirettore di La7) e attualmente è vicedirettore di Videonews a Mediaset.

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