“Spero che la decisione sia condivisa e che si riesca a trovare una soluzione per mantenere unita tutta la coalizione”, ha detto Michele Laforgia. Il candidato della Giusta causa ha detto che farà pubblicamente questa richiesta a Vito Leccese.

Anche Giuseppe Conte, a margine del comizio per Laforgia, ha detto che non ha più senso, per il movimento 5 stelle, tenere le primarie affermando che il sostegno a Laforgia è rafforzato mentre Nichi Vendola dice che la coalizione deve affrontare il problema con coraggio e che vanno ritrovate appieno le motivazioni della Primavera che ha cambiato la Puglia e Bari.