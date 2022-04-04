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4 Aprile 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 04 aprile 2022

2.683

Nuovi casi

19.907

Test giornalieri

6

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 917
Provincia di Bat: 234
Provincia di Brindisi: 272
Provincia di Foggia: 333
Provincia di Lecce: 620
Provincia di Taranto: 285
Residenti fuori regione: 17
Provincia in definizione: 5
116.411

Persone attualmente positive

682

Persone ricoverate in area non critica

40

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

938.980

Casi totali

9.856.086

Test eseguiti

814.564

Persone guarite

8.005

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 304.484
Provincia di Bat: 87.175
Provincia di Brindisi: 86.168
Provincia di Foggia: 141.012
Provincia di Lecce: 187.070
Provincia di Taranto: 123.327
Residenti fuori regione: 6.736
Provincia in definizione: 3.008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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