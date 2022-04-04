Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 04 aprile 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 917
Provincia di Bat: 234
Provincia di Brindisi: 272
Provincia di Foggia: 333
Provincia di Lecce: 620
Provincia di Taranto: 285
Residenti fuori regione: 17
Provincia in definizione: 5
116.411
Persone attualmente positive
682
Persone ricoverate in area non critica
40
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 304.484
Provincia di Bat: 87.175
Provincia di Brindisi: 86.168
Provincia di Foggia: 141.012
Provincia di Lecce: 187.070
Provincia di Taranto: 123.327
Residenti fuori regione: 6.736
Provincia in definizione: 3.008