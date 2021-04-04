Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi domenica 4 aprile 2021 in Puglia, sono stati registrati 10.218 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1628 casi positivi: 588 in provincia di Bari, 68 in provincia di Brindisi, 222 nella provincia BAT, 228 in provincia di Foggia, 231 in provincia di Lecce, 284 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 15 decessi: 5 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.923.001 test.

145.113 sono i pazienti guariti.

51.171 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 201.195 così suddivisi:

78.636 nella Provincia di Bari;

19.674 nella Provincia di Bat;

14.621 nella Provincia di Brindisi;

36.955 nella Provincia di Foggia;

19.129 nella Provincia di Lecce;

31.186 nella Provincia di Taranto;

697 attribuiti a residenti fuori regione;

297 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 4.4.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/g7YPT