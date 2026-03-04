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Fritrak - Trasporto acqua

30 Aprile 2026
Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Terremoto in Sicilia: magnitudo 4,5 Scossa alle 7,05

4 Marzo 2026

Epicentro nella zona di Paternò, in provincia di Catania. Ipocentro a dieci chilometri di profondità. Scossa di terremoto di magnitudo 4,5 in Sicilia avvertita alle 7,05.

 

 

 

 


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