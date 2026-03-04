Epicentro nella zona di Paternò, in provincia di Catania. Ipocentro a dieci chilometri di profondità. Scossa di terremoto di magnitudo 4,5 in Sicilia avvertita alle 7,05.
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