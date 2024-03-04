Scrive il deputato Giovanni Maiorano:



Abbiamo appena approvato in Aula a Montecitorio il disegno di legge di conversione per l’organizzazione del G7, il vertice dei leader mondiali in programma dal 13 al 15 giugno in Puglia.

Una grande occasione per l’Italia e per il nostro straordinario territorio che vedrà lo stanziamento di importanti risorse economiche per la realizzazione e la manutenzione di numerose infrastrutture, necessarie per la buona riuscita dell’evento.

Siamo pronti per affrontare questa grande sfida che rappresenta una concreta e straordinaria opportunità di crescita e sviluppo per la nostra meravigliosa Puglia!