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Vertice G7 in Puglia: approvato il disegno di conversione per l’organizzazione Camera dei deputati

4 Marzo 2024
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Scrive il deputato Giovanni Maiorano:

Abbiamo appena approvato in Aula a Montecitorio il disegno di legge di conversione per l’organizzazione del G7, il vertice dei leader mondiali in programma dal 13 al 15 giugno in Puglia.

Una grande occasione per l’Italia e per il nostro straordinario territorio che vedrà lo stanziamento di importanti risorse economiche per la realizzazione e la manutenzione di numerose infrastrutture, necessarie per la buona riuscita dell’evento.

Siamo pronti per affrontare questa grande sfida che rappresenta una concreta e straordinaria opportunità di crescita e sviluppo per la nostra meravigliosa Puglia!

 

 

 


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