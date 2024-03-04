Zone del Piemonte e dell’Emilia-Romagna sono oggi in allerta maltempo, codice arancione, per rischio idrogeologico. Quindici regioni in codice giallo. Fra queste la Puglia (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile).
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 per dodici ore. Si fa riferimento a “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia meridionale con quantitativi cumulati localmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi da deboli fiino a puntualmente moderati sul resto della Regione.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.