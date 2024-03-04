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5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Temporali: allerta gialla in quindici regioni fra cui la Puglia. Codice arancione per zone di Piemonte ed Emilia-Romagna Maltempo: protezione civile, previsioni meteo

4 Marzo 2024

Zone del Piemonte e dell’Emilia-Romagna sono oggi in allerta maltempo, codice arancione, per rischio idrogeologico. Quindici regioni in codice giallo. Fra queste la Puglia (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile).

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 per dodici ore. Si fa riferimento a “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia meridionale con quantitativi cumulati localmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi da deboli fiino a puntualmente moderati sul resto della Regione.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

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