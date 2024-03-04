Di seguito un comunicato diffuso dai responsabili:

Aprirà tra fine marzo e inizio aprile il campo di Tulipani di Cascina Savino a Foggia, un

campo immerso nella campagna dove vivere l’esperienza di raccogliere i propri fiori,

soffermarsi ad ascoltare il silenzio, a leggere una frase ispiratrice, immergersi nella bellezza

e tornare a casa arricchiti di stupore.

Una scommessa nata da giovani innamorati della propria terra che hanno scelto di restare e

generare bellezza. In un’area di oltre 70.000 mq nascono i “Campi di Puglia”, campi

coltivati non solo per produrre ma per accogliere persone che durante tre periodi dell’anno

(tulipani marzo/aprile; girasoli e lavanda giugno/luglio; zucche e melograni

ottobre/novembre; vengono a vivere esperienza di riconnessione con la terra, con la

bellezza, con se stesse.

“I fiori sono un pretesto” dice Michele Savino che insieme al fratello Giuseppe coltiva con

l’obiettivo di vedere persone felici. “Nostro padre ha sempre coltivato in solitudine, nessuno

gli ha mai detto grazie per il suo lavoro, venivano a comprargli i prodotti a pochi centesimi.

Se ci pensate in questa dinamica chi produce non sa a chi va il proprio prodotto e chi

acquista non sa da chi viene. Abbiamo creato campi di relazione, nati grazie al lavoro del

percorso di Vazapp nato nella nostra Cascina per dimostrare che un’agricoltura diversa non

è solo possibile ma anche necessaria e a breve con Vazapp replichermo i format laddove

troveremo giovani agricoltori innamorati di terra e persone.”

I campi di tulipani quest’anno saranno i più belli di sempre, campi costruiti

sull’esperienza delle persone, progettati perché possano far vivere momenti in armonia con

la natura, lontani dai rumori delle città, che promuovano una Puglia autentica, con prodotti

e storie contadine che si potranno assaggiare durante gli aperitivi a pranzo e al tramonto.

Ma non finisce qui, ci sarà musica, arte, cultura e tante altre novità che verranno svelate

un pò alla volta tra cui ospiti speciali. Non solo musica ma anche poesia e teatro, ospite

speciale in una delle domeniche di apertura il poeta paesologo Franco Arminio che

presenterà il suo ultimo libro: “Canti della Gratitudine” e quale migliore contesto per

parlare di gratitudine se non in un campo pieno di bellezza e natura?

“Obiettivo del nostro lavoro non è misurarci sulla grandezza ma sull’ampiezza, l’ampiezza

del sorriso delle persone che accogliamo, l’ampiezza degli sguardi di chi lavora con noi,

l’ampiezza della gioia dei bambini meravigliati di fronte alla bellezza.”

Nei campi si potranno raccogliere i primi 4 tulipani acquistati in prevendita col ticket,

si verrà accolti, verrà fornito un secchiello di cartone riciclato e si potrà andare a sceglierne i

colori. Si accede solo su prenotazione, in modo da poter offrire la massima accoglienza

possibile.

Per maggiori info e per prenotazioni (le date sono in aggiornamento, tra cui quella di

apertura che sarà comunicata verso metà marzo) basta andare sui social Instagram e

Facebook di Cascina Savino o al seguente indirizzo: www.bit.ly/m/cascinasavino

Oppure scrivere un messaggio whatsapp qui: 3518491314 (solo messaggi, rispondiamo

appena rientriamo dai campi)