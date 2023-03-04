Oggi sarebbe stato il compleanno di Lucio Dalla. Avrebbe compiuto ottanta anni. Il primo dei due compleanni consecutivi di Lucio e Lucio (Battisti, domani) separati da una notte e uniti dalle note, ha scritto qualcuno di quelli bravi,

Lucio Dalla aveva un rapporto speciale con la Puglia. La casa alle isole Tremiti, soprattutto.

Fra la miriade di ricordi ne “rubiamo” uno diffuso, tramite il social network, da un artista di Martina Franca. Ha pubblicato, Franco Dimichele, una foto che lo ritraeva con Lucio Dalla, a margine di uno spettacolo tenuto nella località della valle d0Itria una ventina di anni fa. “Un incontro indimenticabile” scrive Dimichele.