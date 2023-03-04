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8 Maggio 2026
Catanzaro-Bari: per i pugliesi rischio retrocessione o playout nel giorno di festa per il patrono Calcio serie B, ultima giornata della stagione regolare: pochissime possibilità di salvezza diretta

Inter-Lecce, il Tar sospende il divieto di trasferta ma il prefetto lo vuole. Oggi la serie C girone C Calcio

4 Marzo 2023
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Il tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha accolto l’istanza cautelare ed ha sospeso il divieto di trasferta per i tifosi del Lecce. Il prefetto di Milano, che quei divieto aveva disposto, ha poi chiesto la sospensiva della sospensiva e cosi, alla vigilia di Inter-Lecce, non c’è ancora una certezza.

Calcio, serie C girone C: fra le partite in programma oggi Acr Messina-Monopoli, Foggia-Viterbese, Giugliano-Taranto (ore 14,30); Fidelis Andria-Gelbison (ore 17,30); Turris-Audace Cerignola (ore 20,30).

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