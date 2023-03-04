Il tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha accolto l’istanza cautelare ed ha sospeso il divieto di trasferta per i tifosi del Lecce. Il prefetto di Milano, che quei divieto aveva disposto, ha poi chiesto la sospensiva della sospensiva e cosi, alla vigilia di Inter-Lecce, non c’è ancora una certezza.

Calcio, serie C girone C: fra le partite in programma oggi Acr Messina-Monopoli, Foggia-Viterbese, Giugliano-Taranto (ore 14,30); Fidelis Andria-Gelbison (ore 17,30); Turris-Audace Cerignola (ore 20,30).