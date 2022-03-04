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Puglia: 749431 positivi a test corona virus, incremento di 3888 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

4 Marzo 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 04 marzo 2022

3.888

Nuovi casi

54.775

Test giornalieri

11

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 1.102
Provincia di Bat: 282
Provincia di Brindisi: 280
Provincia di Foggia: 524
Provincia di Lecce: 1.204
Provincia di Taranto: 463
Residenti fuori regione: 20
Provincia in definizione: 13
74.644

Persone attualmente positive

572

Persone ricoverate in area non critica

29

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

749.431

Casi totali

8.842.923

Test eseguiti

667.077

Persone guarite

7.710

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 247.109
Provincia di Bat: 73.581
Provincia di Brindisi: 69.383
Provincia di Foggia: 117.421
Provincia di Lecce: 132.534
Provincia di Taranto: 101.502
Residenti fuori regione: 5.410
Provincia in definizione: 2.491

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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