Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 04 marzo 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 1.102
Provincia di Bat: 282
Provincia di Brindisi: 280
Provincia di Foggia: 524
Provincia di Lecce: 1.204
Provincia di Taranto: 463
Residenti fuori regione: 20
Provincia in definizione: 13
74.644
Persone attualmente positive
572
Persone ricoverate in area non critica
29
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 247.109
Provincia di Bat: 73.581
Provincia di Brindisi: 69.383
Provincia di Foggia: 117.421
Provincia di Lecce: 132.534
Provincia di Taranto: 101.502
Residenti fuori regione: 5.410
Provincia in definizione: 2.491