Di seguito un comunicato diffuso da Radionorba:

E’ Gaia la protagonista della nuova puntata del “My Live” di Radio Norba, il format della radio del sud in onda tutti i venerdì in prima serata. La cantante italo-brasiliana, una delle voci più versatili del panorama italiano, si esibirà con le sue canzoni sul palcoscenico del The Heart di Conversano e si racconterà nella chiacchierata che farà con Alan Palmieri, conduttore del programma.

Si parlerà certamente di “Alma”, il secondo album di Gaia, esplosa esattamente due anni dopo aver vinto la diciannovesima edizione di Amici. Il disco è uscito il 29 ottobre scorso, anticipato dal singolo Nuvole di zanzare. Contiene anche il brano portato lo scorso anno a Sanremo, “Cuore amaro”, e la hit della scorsa estate, “Boca”, in collaborazione con un grande artista internazionale, Sean Paul, entrambi certificati disco d’oro. Ma soprattutto contiene “Salina”, il suo nuovo singolo, un brano che racconta l’infanzia di Gaia, vissuta in un paese del mantovano, Salina appunto, dove il nonno della cantante ha costruito una casa che potesse tenere unita tutta la famiglia. Nel ritornello compaiono entrambe le lingue madri di Gaia, una multiculturalità che contraddistingue la produzione artistica della giovane artista, che con la sua musica unisce i suoi due mondi.

Gaia ha già numerosi successi all’attivo: il doppio disco di platino di “Chega”, il disco d’oro di “Coco Chanel” e il disco d’oro per il primo album, “Nuova Genesi”. Tante anche le sue collaborazione con altri protagonisti della nuova scena musicale italiana, Madame, Rkomi, Carl Brave ed altri.

Un’artista di grande talento, già molto amata dal pubblico, con uno stile decisamente originale.

Per Gaia non mancheranno le domande del pubblico, parte integrante del format, potendo interagire in diretta con l’ospite protagonista della serata, così come potranno farlo anche tutti i fan collegati con Radio Norba attraverso le varie piattaforme digitali con i dj Marco Guacci e Claudia Cesaroni attraverso l’hashtag ufficiale #RadioNorbaMyLive.

L’appuntamento è dunque per venerdì 4 marzo, alle ore 21 in radio, in tv e su tutte le piattaforme digitali della radio del sud.

Radio Norba, la radio del sud, è la prima Superstation al Sud e nel 1° semestre 2021 si conferma leader assoluta in Home Area superando per ascolti anche tutte le reti nazionali. L’attuale area di diffusione comprende Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Campania e parte del Lazio.

Anche Radio Norba Tv per il 2021 (gennaio-ottobre) si conferma in vetta alla classifica come prima Tv musicale in Home Area, conquistando i primi posti nel ranking nazionale. Il canale è visibile in digitale terrestre al canale 19 in home area e in tutta Italia in chiaro al canale 730 di Sky, oltre che in streaming su sito e App Radio Norba, disponibile per iOS e Android.

Dal 31 maggio l’emittente ha una nuova sede, il “The Heart”, che si estende su una superficie di oltre 3mila mq e dispone tra l’altro di un contenitore per eventi live, digital rooms per la creazione di contenuti digitali e di 4 nuovi studi per le dirette.

La piattaforma Radio Norba si arricchisce di 4 nuove Radio Digitali: Radio Norba Italiana, Radio Norba Battiti, Radio Norba Joy e Radio Norba Amore. L’intera offerta editoriale è accessibile in audio (Fm, Dab, streaming web e app, smart speaker), in video (Ddt, Sky, Hbbtv, streaming web e app) e sui social (Instagram, Facebook, YouTube, Twitter).