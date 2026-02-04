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Ylenia, 22 anni: dopo la discoteca a Castellaneta il ritorno a Napoli. Uccisa. Arrestato il fratello Era stata in Puglia con le amiche

4 Febbraio 2026
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Era stata in discoteca, al Cromie di Castellaneta, per un concerto del dj Joseph Capriati. Era stata bene, in Puglia, in provincia di Taranto, con le amiche vivendo la fine settimana all’insegna della sua passione, la musica tecno-house. Poi Ylenia Musella, 22 anni, è tornata a casa a Ponticelli, quartiere di Napoli. La mamma ed il compagno della mamma sono attualmente detenuti, l’altro occupante dell’abitazione è il fratello.

Ylenia Musella è stata uccisa. Una coltellata in casa, inutili i soccorsi all’arrivo all’ospedale dove erano state riscontrate, poco prima del decesso, anche tracce di percosse. È indagato il fratello 28enne Giuseppe che dopo alcune ore di ricerche è stato arrestato dalla polizia ed ha confessato. L’uomo è ritenuto elemento di spicco di un clan camorristico. Non è dettagliato il possibile movente di questo femminicidio.

 

 

 

 


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