La mattinata di vento che ha raggiunto i quaranta chilometri orari ha causato dei problemi a Martina Franca. Come alla tettoia della chiesa della Santa Famiglia, con intervento della polizia locale e transenne in corrispondenza della parte del tetto che ha finito per appoggiarsi sulla grondaia.

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Di seguito la comunicazione del Comune di Martina Franca:

A seguito di emanazione da parte di Protezione Civile Regione Puglia del messaggio di allerta ARANCIONE per vento dalle 10:00 del 4 febbraio 2026 per le successive 10 ore, l’ufficio comunale di protezione civile, attivando la fase di attenzione, ha disposto la chiusura delle ville comunali, del Cimitero comunale e del tratto di Corso Italia prospiciente la Villa Garibaldi.

Gli operai comunali, la Polizia Locale e i volontari delle associazioni di volontariato di Protezione civile sono stati attivati per il monitoraggio del territorio e per l’eventuale superamento delle criticità. Si invita la cittadinanza a non percorrere i giardini pubblici, le strade e le piazze alberate e a porre attenzione a vasi o altri oggetti che potrebbero cadere dai balconi.