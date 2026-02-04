Di seguito il comunicato:

Anche quest’anno il Consorzio di Tutela IGP Clementine del Golfo di Taranto parteciperà a “Fruit Logistica”, la più importante fiera internazionale dedicata al settore ortofrutticolo, in programma a Berlino dal 4 al 6 febbraio prossimi.

Il Consorzio sarà presente presso Hall 4.2 – Stand D-16, dove incontrerà operatori del settore, buyer internazionali, istituzioni e stakeholder, per raccontare il valore della certificazione IGP, il legame con il territorio del Golfo di Taranto e le prospettive di sviluppo della filiera.

La presenza a Fruit Logistica 2026 rappresenta un’importante occasione di promozione e valorizzazione di una delle eccellenze agrumicole italiane a Indicazione Geografica Protetta, espressione di un territorio vocato, di una filiera organizzata e di elevati standard qualitativi e di sostenibilità.

Con oltre 2.500 espositori di 90 Paesi e decine di migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo, Fruit Logistica rappresenta il principale punto di riferimento internazionale per tutti gli addetti ai lavori dell’ortofrutta.

La partecipazione a Fruit Logistica 2026 si inserisce in una più ampia strategia di promozione e internazionalizzazione, finalizzata a rafforzare il posizionamento delle Clementine del Golfo di Taranto IGP sui mercati esteri e a consolidarne il riconoscimento come prodotto di qualità certificata.

Per la prima volta lo stand sarà partecipato da tre Amministrazioni comunali (Massafra, Palagiano e Tarant) della zona tipica di produzione IGP, che hanno accettato l’invito della Presidente del Consorzio, Daniela Barreca, a essere presenti a Berlino; si ringrazia per la collaborazione la Camera di Commercio di Brindisi – Taranto e la BCC San Marzano di San Giuseppe.

«Intendiamo coinvolgere sempre più il territorio nell’azione di promozione del Consorzio di Tutela IGP Clementine del Golfo di Taranto – ha dichiarato nell’occasione Daniela Barreca – perché riteniamo che questo frutto, oltre a rappresentare un’autentica eccellenza, possa rappresentare un’occasione di valorizzazione non solo del comparto agricolo, ma dell’intera economia dell’arco occidentale della provincia jonica».

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dal 4 al 6 febbraio 2026 la Puglia dell’ortofrutta fa tappa a Berlino in occasione della 33esima edizione di Fruit Logistica 2025, uno degli appuntamenti più importanti a livello mondiale per il settore dei prodotti freschi e del commercio internazionale dell’ortofrutta. La Messe Berlin, la fiera berlinese, sarà il centro del business globale in una fase di profondo cambiamento dei mercati, delle catene di approvvigionamento e dei modelli di business.

Sono attesi circa 2.600 espositori provenienti da circa 90 Paesi, insieme a visitatori professionali da oltre 150 nazioni. La Regione Puglia sarà presente con una rappresentanza di aziende pugliesi all’interno della Hall 4.2 – area C-20, spazio attrezzato dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia in collaborazione con Unioncamere Puglia.

“Da Berlino, insieme alle imprese e agli stakeholder della logistica, fondamentali per migliorare il recapito delle merci ai consumatori di tutta Europa e del mondo, proviamo a lanciare nuove sfide ai mercati per posizionare sempre meglio i nostri ortaggi, la nostra uva e tutti i prodotti freschi pugliesi – dichiara l’assessore all’Agricoltura e allo Sviluppo rurale della Regione Puglia, Francesco Paolicelli, che sarà presente alla manifestazione –. È per me un grande orgoglio poter accompagnare le nostre aziende agricole pugliesi, che meritano rispetto per il lavoro straordinario che svolgono ogni giorno, portando il cibo pugliese sulle tavole del mondo. La grande forza dell’ortofrutta pugliese è da sempre nella sua capacità di proporre sui mercati internazionali, a partire naturalmente da quello tedesco, prodotti di altissima qualità e dal gusto inconfondibile. La partecipazione al Fruit Logistica rappresenta inoltre un’occasione strategica per rafforzare le relazioni commerciali e acquisire informazioni sulle innovazioni legate al controllo qualità automatizzato e ai nuovi materiali per il packaging dei prodotti ortofrutticoli”.

“La Puglia si conferma un pilastro strategico dell’ortofrutticoltura italiana – sottolinea la presidente di Unioncamere Puglia, Lucia Di Bisceglie -, con un sistema produttivo che unisce primati nazionali, crescita occupazionale e forte capacità competitiva, pur in presenza di alcune criticità strutturali e sfide future. I dati dei nostro Centro studi ci indicano la presenza di oltre 21.000 imprese ortofrutticole, di cui 7.244 orticole, 13.914 frutticole, con circa 164.000 ettari complessivi di superfici coltivate, con una produzione annua di 3 milioni di tonnellate di ortaggi raccolti nel 2024, che colloca la Puglia al primo posto in Italia.

Si parla di valore economico per la frutticoltura di oltre 700 milioni di euro e per l’orticoltura di circa 2 miliardi di euro, pari a un sesto del totale nazionale, con oltre 51.000 addetti complessivi. E sul fronte dell’export della presenza sui mercati esteri i dati confermano un’altra importante leadership per la nostra regione: la Puglia ha esportato un valore di 341 milioni di euro per l’orticoltura nel 2024 (5° posto in Italia) e di 706 milioni di euro per la frutticoltura nel 2023 (1° posto in Italia)”.

Tra i temi chiave della partecipazione pugliese a Fruit Logistica vi è da sempre la gestione della logistica delle merci fresche, elemento strategico per ottimizzare la shelf life dei prodotti e migliorare i collegamenti tra le terre di Puglia e i mercati europei e internazionali per merci ad alta deperibilità come frutta e verdura.

Su questo focus programmatico, intitolato “Boosting Puglia’s logistics: Port-Airport regional gateway to global markets” mercoledì 4 febbraio alle ore 15.00, l’assessore regionale all’Agricoltura e allo Sviluppo Rurale, Francesco Paolicelli, dialogherà con Giovanni Gugliotti, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto, e con Patrizio Summa, Direttore dei progetti speciali e del monitoraggio delle performance di Aeroporti di Puglia, per approfondire le opportunità offerte dall’aeroporto di Grottaglie quale piattaforma dedicata ai voli cargo.

All’incontro, promosso in stretta sinergia con il Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia, parteciperanno anche tre aziende attive sul territorio regionale, chiamate a condividere esigenze operative e criticità strutturali da affrontare per migliorare l’efficienza delle spedizioni ortofrutticole verso i mercati internazionali:

Il 5 febbraio alle ore 11.00 è in programma il talk promosso da Confcooperative Puglia sul tema “I risultati della ricerca Universitaria al Servizio dell’ortofrutta pugliese”.

L’uva da tavola, storica e incontrastata regina dell’export ortofrutticolo pugliese, sarà invece al centro dell’incontro promosso venerdì 5 febbraio alle ore 15.00 dalla CUT – Commissione Italiana Uva da Tavola, dedicato al tema della sostenibilità dell’intera filiera dell’uva da tavola pugliese.