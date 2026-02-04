Di seguito un comunicato diffuso dai responsabili:

Ventimila presenze per la prima giornata principale dell’edizione 2026 del Carnevale di Putignano: una grande festa tornata, come da tradizione a stupire residenti e turisti grazie ai magnifici 7 carri allegorici in cartapesta in concorso e i 2 fuori concorso, ai 4 gruppi mascherati e alle 7 maschere di carattere, protagonisti del primo corso mascherato, all’insegna dei colori del “paradosso”, il tema scelto per questa 632ª edizione e declinato in tutte le sue forme.

Tre palchi attivi a commentare la sfilata in 3 punti diversi del percorso, presentata in Piazza Teatro dalla nostra Anita Gentile, affiancata dall’ospite speciale, il telecronista sportivo Rai Francesco Repice.

Bagno di folla per Nina Zilli che ha conquistato il pubblico con un concerto travolgente, ripercorrendo i successi più celebri della sua carriera. Un’esibizione elegante e potente, dove soul, pop e jazz si sono fusi nel suo stile inconfondibile, regalando emozioni una dopo l’altra.

Davvero una chicca il Lacrima Party, la festa indie “più brutta d’Italia” che ha emozionato con pezzi cantati a squarciagola tra malinconia e nostalgia, nonché le esibizioni di Auroro Borealo e Beat Matazz su L’altro Palco tra grandi classici e brani pop ironici e dissacranti e show di fingerdrumming.

Un successo anche le aree riservate a piccoli, famiglie e persone con disabilità: sold out, infatti, le attività del progetto “Babymelo”, interamente sostenuto da Caseificio Artigiana, con oltre 35 bambini “piccoli maestri di yogurt” e 60 famiglie negli spazi predisposti per tutte le esigenze dell’infanzia. 80 i partecipanti alla pedana accessibile di Largo Porta Nuova. La giornata ha visto la presenza, oltre che dei sindaci dell’Area metropolitana, anche del Garante regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità Antonio Giampietro.

“Il tempo ci ha fatti attendere ma anche per questa prima sfilata eravamo in tantissimi ad ammirare i nostri carri. La bellezza della nostra cartapesta e la capacità dei putignanesi di divertirsi e divertire come comunità hanno trionfato ancora una volta. Ma è solo l’inizio: vi aspettiamo anche nelle prossime giornate principali per la 632ª edizione del Carnevale di Putignano. Un grande grazie alla Fondazione Carnevale di Putignano, a tutta l’amministrazione comunale e a tutti coloro che hanno collaborato affinché questa prima sfilata fosse occasione di divertimento sicuro per tutti e tutte”, dichiara il Sindaco di Putignano Michele Vinella.

“Questa 632ª edizione ha preso il via con potenza ed energia e io sono fortemente contento ed emozionato per questo risultato. Le scommesse fatte in questi mesi su organizzazione e programma ci hanno dato ragione: avere 20.000 presenze in una giornata che inizialmente non invogliava ad uscire è un risultato grandioso. Vorrei ringraziare profondamente tutti i maestri cartapestai e le loro squadra, le maschere di carattere, i gruppi mascherati e tutte le persone che lavorano per questa manifestazione”, dichiara il Presidente della Fondazione Carnevale di Putignano Danilo Daresta.

Ieri sera si è rinnovato il suggestivo rito della Festa dell’Orso, grazie all’impegno dell’Ass. Hybris, con la caccia, la cattura e il processo sommario dell’orso, simbolo del paradosso e del Carnevale: non a caso, il titolo di quest’anno è stato il “paradorso” con il passaggio in rassegna dei paradossi moderni, dal trasformismo della politica alle carenze della sanità, dalla guerra alle sopraffazioni internazionali. Ma proprio nell’ottica del paradosso, quest’anno, più che patire la sorte infausta di soccombere, l’animale, incarnazione del male, ha ricevuto un’assoluzione dalla corte e dalla popolazione, riunita in Piazza Teatro. Di qui l’atteso oracolo meteorologico con l’orsa buona che ha annunciato la prosecuzione dell’inverno e la primavera ancora lontana.

I prossimi appuntamenti previsti dal Carnevale di Putignano: il corteo per il giovedì delle donne sposate e l’appuntamento immancabile di ‘Nde Jos’r (giovedì 5 febbraio dalle ore 20.00, centro storico, ingresso gratuito), i veglioncini per bambini dalle 17 e a seguire il “Non farcela party”, la festa catartica delle donne per le donne, che avranno ingresso esclusivo nel Teatro comunale “Giovanni Laterza”, che si trasforma in sala da ballo, in attesa della seconda giornata principale con sfilata, BigMama, Elasi e Madman (sabato 7 febbraio).

Il Carnevale di Putignano è organizzato dalla Fondazione Carnevale di Putignano. É promosso e sostenuto da Città di Putignano, Regione Puglia e Ministero della Cultura – Direzione Spettacolo.

Si ringraziano

gli imprenditori locali sostenitori della Fondazione: Joker Imballaggi, Vinella Tecnologia delle Pavimentazioni, TMI, Artigiana, Fratelli Pugliese, Murgella, Querceta, Derobertis e figli, Troilo srl, Guarnieri,

Collaborazioni: Aeroporti di Puglia, Grotte di Castellana, Ferrovie del Sud Est, Poliarte

Gli sponsor: Antinia, BCC Putignano, Longo Service, Esco Light, Quality Sport, Elsea

MEDIA PARTNER

Babel, Tlon, Turnè, TeleNorba, Radio Norba, Gazzetta del Mezzogiorno

PARTNER TECNICI

Park for Fun, Pasqualino Gourmet, Bass Culture, D-Max, Fono ViPi, AbilFesta, Campanella

Ascensori, Ubuntu, Melograno, Vivaticket, Officina Chiodo Fisso, Lavori dal Basso, Progetto store

SPONSOR TECNICI

Altevie, Pastificio Ristorin, Acqua Orsini, Ghiotti Sapori

(foto: Dario Medici)