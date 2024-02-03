Di seguito un comunicato diffuso dal l’orchestra della Magna Grecia:



“Pierino e il lupo”, del compositore russo Sergej Prokofiev, opera al centro del Family concert in programma domenica 4 febbraio alle 18.00 nella Biblioteca Acclavio di Taranto, ha registrato il “tutto esaurito”. Protagonista l’Orchestra della Magna Grecia diretta da Mimma Campanale, con il comico Dino Paradiso nelle vesti di voce narrante. Ingresso gratuito su prenotazione. A cura dell’Orchestra della Magna Grecia e del Comune di Taranto, il concerto si avvale della collaborazione della Regione Puglia e del Ministero della cultura.

Fra le recenti rappresentazioni dell’opera “Pierino e il lupo” a cura dell’Orchestra della Magna Grecia, ricordiamo la rappresentazione del novembre 2022 in piazza Carmine a Taranto (“Concerti a colazione”). «Orchestra meravigliosa – dichiarò nell’occasione il Maestro Piero Romano, direttore artistico dell’ICO – una città che ha risposto benissimo: credo che l’Orchestra Magna Grecia abbia una specificità importante: grande cuore, grande squadra, composta da persone motivate che si sentono parte di un progetto».

Mimma Campanale, direttore d’orchestra, studia pianoforte, canto, composizione e consegue le lauree di I e II livello in direzione d’orchestra a Foggia. Selezionata per la masterclass in direzione del repertorio contemporaneo con Arturo Tamayo a Lugano, ha all’attivo prime esecuzioni assolute in collaborazione con la Società dei concerti Bonaventura Barattelli, di cui diviene direttore in residenza; l’Accademia Filarmonica Romana per l’opera di Federica Volante su testo di Sandro Cappelletto; l’Icarus ensemble, con cui debutta al Civita Festival e incide Contemporary music Book per Da Vinci Classics.

Dirige Ali di Cantor di Ivan Fedele con l’Orchestra Sinfonica del Molise e incide Note di donne per Digressione Music con brani di compositrici contemporanee. Dal 2016 è assistente di Marco Angius collaborando con l’Orchestra di Padova e del Veneto, Comunale di Bologna, Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, I Teatri di Reggio Emilia, Festival MilanoMusica. Nel 2012 si laurea in Psicologia all’Università di Bari.

Dino Paradiso, lucano di Bernalda, comico e brillante intrattenitore, consegue una laurea in Scienze politiche all’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. Nel 2006 frequenta la scuola di teatro “Comic Lab” diretta da Serena Dandini. Il 2013 è il suo anno fortunato, colleziona tre vittorie in altrettante rassegne riservate a giovani comici: “BravoGrazie”, “Premio Charlot” e “Festival del cabaret” (Martina Franca).

Nello stesso anno, debutta in tv nel programma “Made in Sud” (Raidue). Entra a far parte del cast di “Colorado” (Italia 1), per raggiungere successivamente la finale della settima edizione del talent “Tú sí que vales”. Paradiso ha pubblicato un libro, “Il teorema vegetariano di Pitagora”, ispirato, dice l’interessato, al filosofo matematico. Informazioni: Orchestra della Magna Grecia, via Giovinazzi 28 Taranto (392.9199935), online: eventbrite.