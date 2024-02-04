Finisce il girone di andata del campionato di pallacanestro maschile di serie A. L’Happy Casa Brindisi, sempre ultima in questa prima parte del campionato, talvolta dà segni di risveglio e stasera (ore 20) ospita la Bertram Derthona Tortona per tentare di riagganciare le due squadre che, attualmente a 10 punti, la precedono di due lunghezze, per disputare poi un girone di ritorno finalizzato ad ottenere una faticosa salvezza.
Calcio serie C girone C: alle 14 si gioca un posticipo della giornata, Benevento-Brindisi.
Serie D girone H: tra le partite in programma oggi (ore 14.30) Bitonto Barletta, Gravina in Puglia-Team Altamura, Manfredonia-Palmese, Rotonda-Città di Fasano; (ore 15) Matera-Gallipoli, Nardò Casarano; (ore 16) Fidelis Andria-Martina.
Oggi si assegna il titolo regionale di coppa Italia di Eccellenza: Molfetta-Manduria (ore 16,30) è la partita di ritorno, l’andata finì 0-0.