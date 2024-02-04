rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Happy Casa Brindisi-Bertram Derthona Tortona, Benevento-Brindisi, la serie D girone H, la finale Molfetta-Manduria Calcio e basket maschile serie A: gli impegni delle squadre pugliesi oggi

4 Febbraio 2024
Screenshot 20220828 213417

Finisce il girone di andata del campionato di pallacanestro maschile di serie A. L’Happy Casa Brindisi, sempre ultima in questa prima parte del campionato, talvolta dà segni di risveglio e stasera (ore 20) ospita la Bertram Derthona Tortona per tentare di riagganciare le due squadre che, attualmente a 10 punti, la precedono di due lunghezze, per disputare poi un girone di ritorno finalizzato ad ottenere una faticosa salvezza.

Calcio serie C girone C: alle 14 si gioca un posticipo della giornata, Benevento-Brindisi.

Serie D girone H: tra le partite in programma oggi (ore 14.30) Bitonto Barletta, Gravina in Puglia-Team Altamura, Manfredonia-Palmese, Rotonda-Città di Fasano; (ore 15) Matera-Gallipoli, Nardò Casarano; (ore 16) Fidelis Andria-Martina.

Oggi si assegna il titolo regionale di coppa Italia di Eccellenza: Molfetta-Manduria (ore 16,30) è la partita di ritorno, l’andata finì 0-0.

 

 

 

 

BuenaOnda1080x230


allegro italia

LONA


allegro italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 20220828 213417

Pisa-Lecce 1-2 Calcio serie A

Messenger creation D08F5EB9 48C0 48EB 9900 E4039F6F9657

“Il diavolo veste Prada 2”: i dolci del film sono di un pasticciere salentino, ora famoso nel mondo I pasticciotti di Adolfo Stefanelli, di Casarano, trapiantato a Milano: anche il professore gli ha portato bene

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione