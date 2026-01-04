Si gioca oggi nel campionato di calcio di serie C. Fra le partite in programma nel girone C si disputa Foggia-Catania con inizio alle 12,30. I rossoneri che tentano di uscire dalla zona retrocessione affrontano la squadra capolista.
Serie D girone H: Gravina in Puglia-Nola, Pompei-Sarnese (ore 14,30); Afragolese-Città di Fasano, Ferrandina-Fidelis Andria, Manfredonia-Francavilla in Sinni, Paganese-Nardò, Real Normanna-Heraclea (ore 15); Martina-Acerrana (ore 15,30); Barletta-Virtus Francavilla Fontana (ore 16).
Eccellenza pugliese: Atletico Racale-Canosa, Brindisi-Brilla Campi, Gallipoli-Toma Maglie, Novoli-Bisceglie, Nuova Spinazzola-Ugento, Taurisano-Atletico Acquaviva (ore 14,30); Unione calcio-Galatina (ore 15); Soccer Massafra-Foggia Incedit (ore 16,30); Virtus Mola-Bitonto (ore 17); Polimnia-Taranto (ore 20).