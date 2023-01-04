Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Nell’idea del direttore artistico Pasquale Buongiovanni in questa rassegna «il jazz è visto come punto di arrivo ma anche di partenza, un linguaggio chiave per aprire i propri orizzonti musicali. Negli anni questo genere ha contaminato praticamente tutte le scene musicali. Armonie articolate ma fluide, melodie ricercate ma cantabili, improvvisazione, sperimentazione: in una parola libertà. Voci, pianoforti e sassofoni, chitarre acustiche ed elettriche ma anche sintetizzatori, loop stations, beats e groove irresistibili sono solo alcuni degli ingredienti di questa ricca rassegna musicale che ci accompagneranno in un incredibile viaggio attraverso il blues, R&B, la musica elettronica, il pop e il funk e…il jazz, quello puro!».

Per il primo appuntamento di Ogni Santo mercoledì nel club Ognissantino un artista straordinario e molto apprezzato come Mario Rosini. Pianista funambolico e cantante sorprendente, Rosini porta in alto il nome della Puglia da più di 30 anni. Pugliese di Gioia del Colle, è noto al grande pubblico per essersi classificato al secondo posto al festival di Sanremo del 2004 con il brano “Sei la vita mia”. Nella stessa kermesse sanremese è terzo nella classifica del Premio della Critica Mia Martini. Parallelamente ai suoi successi cantautorali non ha mai dimenticato la sua verve jazz e, ad oggi, è uno dei musicisti più richiesti nel panorama nazionale, avendo anche collaborato, tra gli altri, con il guru della chitarra jazz Mick Goodrick. Formazione per metà italiana, al Conservatorio Piccinni di Bari, e per metà internazionale, al Berklee College of Music di Boston per questo pianista jazz. Mario Rosini, docente di Canto jazz al Conservatorio Duni di Matera, è inoltre direttore e membro fondatore della formazione corale Duni Jazz Choir. Tra i migliori interpreti italiani di Stevie Wonder, vanta collaborazioni con tanti artisti da Eduardo de Crescenzo a Eros Ramazzotti, da Rosario Jermano a Simona Bencini, e la partecipazione ai tour di Anna Oxa, James Senese, Mia Martini, Grazia Di Michele, Irene Grandi, Tosca e Rossana Casale. Supporter di Michael Bublè; Al Jarreau; Dionne Warwick; Ensemble Band con Toots Thielemans e il compianto Pino Daniele.