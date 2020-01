Di seguito il comunicato:

Grazie all’idea di Eduardo Ruggieri nasce Lastminuteaffari.it , un nuovo portale italiano per l’inserimento di annunci che offre la possibilità di vendere GRATUITAMENTE e molto più velocemente varie tipologie di articoli. Dalle case alle auto, dalle moto all’oggettistica più varia passando per abbigliamento, scarpe, accessori, viaggi, trova lavoro, fino ad arrivare ad una categoria interamente dedicata agli animali. Questo e molto altro su una piattaforma innovativa creata per permettere, sia agli utenti più esperti che a quelli che lo sono meno di portare a termine in maniera semplice e sicura ogni tipo di compravendita creando così il proprio businnes .

Afferma il fondatore di ​Lastminuteaffari​ Eduardo Ruggieri: “Il mio progetto è nato nei primi mesi del 2017 e siamo già riusciti col supporto dei miei tecnici informatici a creare un portale che riesce a mettere in contatto venditori e compratori in tutta Italia. Accedendo alla nostra piattaforma “www.lastminuteaffari.it ” è facile cercare ed individuare ciò che interessa e, grazie anche ad una mappa capire, con un semplice colpo d’occhio, se stiamo acquistando un bene da un venditore che si trova vicino a noi.

Tante sono le innovazioni che rendono Lastminute affari una piattaforma innovativa e diversa da tutte le altre. La prima è la “geolocalizzazione” del bene in vendita che prevede l’inserimento, all’interno dell’annuncio di una mappa che consente di capire in tempo reale in quale città si trova l’oggetto permettendo così di capire se l’oggetto di interesse è ad una distanza accettabile per proseguire con l’acquisto. Un’altra importante innovazione risiede nella possibilità di inserire, al momento della ricerca la distanza massima “di interesse” scegliendo così di valutare i beni anche sulla base dell’indicazione di regione-provincia-comune. In ultimo, al momento di caricare il proprio annuncio ogni utente potrà indicare esplicitamente se la spedizione del bene in vendita sarà a carico di chi vende o di chi compra, cosi come le spese della spedizione stessa o i metodi di pagamento in modo da evitare fraintendimenti ed equivoci tra acquirente e venditore. Un portale in continua evoluzione e sviluppo – caratteristica tipica delle Startup – che presto porterà ad aprire una nuova sede operativa.

Spiega Eduardo Ruggieri “Credo molto in questo progetto che, se anche nato da poco, vede l’impegno costante di 4 operatori qualificati destinati, prossimamente, ad aumentare.” Si apre così anche una nuova opportunità di lavoro, Lastminuteaffari sta cercando, infatti, nuovi agenti di vendita in particolare su Liguria, Piemonte e Lombardia chi fosse interessato può inviare il suo curriculum a pubblicita.lastminuteaffari@gmail.com. Un progetto in crescita, dunque, che ha già suscitato l’interesse di investitori che Eduardo Ruggieri ed i suoi professionisti di fiducia stanno valutando sempre con la prospettiva di incrementare i già ottimi risultati ottenuti nel corso del 2019.