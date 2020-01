Incidente sul lavoro in un’azienda produttrice di pasta a Foggia. Carabinieri impegnati per dettagliare la causa del grave infortunio occorso al lavoratore 31enne originario di Gravina in Puglia. Per cause da dettagliare l’operaio si è ritrovato con un piede nell’impastatrice in azione. Il piede è stato staccato di netto. L’uomo è stato ricoverato agli Ospedali riuniti per un intervento chirurgico.