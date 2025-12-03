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Puglia, maltempo: allerta temporali, codice arancione domani per l’intera regione Protezione civile, previsioni meteo: già oggi pomeriggio per tarantino e Salento

3 Dicembre 2025
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia quattro messaggi di allerta.

Il terzo, con validità dalla prossima mezzanotte per ventiquattro ore, fa riferimento a “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati fino a
puntualmente elevati; conseguente innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali.
I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

Il secondo messaggio di allerta fa invece riferimento a temporali fra le 16 odierne e la mezzanotte con codice arancione per bi settori Puglia-D e Puglia-E e codice giallo per i settori Puglia-C, Puglia-F e Puglia-G.

Il primo messaggio di allerta, con validità dalle 16 odierne per ventotto ore, fa riferimento a venti forti sudorientali fino a burrasca e possibili mareggiate lungo le coste esposte. Codice giallo per l’intera regione.

Il quarto messaggio, con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore, fa riferimento a “incremento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua maggiori generalmente contenuti all’interno dell’alveo e con possibili criticità causate
dal transito dei deflussi.” Rischio idraulico, codice giallo per i settori Puglia-B e Puglia-E.

 

 

 


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