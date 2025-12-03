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Parata di stelle cadenti da domani notte Astronomia

3 Dicembre 2025
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Non sono le perseidi, quelle di agosto, ma, chissà, il desiderio si può esprimere lo stesso con le geminidi. Fra la notte del 4 e quella del 20 dicembre il cielo offrirà una parata di stelle cadenti rilevante, con il picco atteso fra il 13 e il 14 dicembre. Saranno visibili anche in Italia e, nello specifico, anche in Puglia. Basterà guardare verso la costellazione dei Gemelli, a nord-est, a partire da un’ora circa dopo il tramonto. Anche la luna farà la sua parte per favorire la visione, garantendo minore luminosità. Desideri a parte, per gli appassionati di astronomia e un po’ per tutti l’occasione per ammirare il cielo e magari ricordarci, un po’ tutti, quanto siamo infinitesimali. Varrà anche la pena di sfidare il freddo.

(foto home page: repertorio, dell’astrofotografo Luca Dinoi)

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Articolo dettagliato al link di seguito:

Cielo del mese di dicembre 2025


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