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Bari: “I beni confiscati un volano per la comunità”, oggi convegno Fiera del Levante

3 Dicembre 2025
locandina Convegno Confcooperative

Di seguito il comunicato:

Mercoledì 3 dicembre dalle 10.30 alla Fiera del Levante, Centro congressi – Sala 1, Bari, si svolgerà il convegno “I beni confiscati un volano per la comunità'” – Come la cooperazione sui beni confiscati genera sviluppo sociale ed economico, organizzato da Confcooperative e dalla Cooperativa Sociale Semi di Vita.

L’evento sulla legalità e lo sviluppo vedrà protagonisti importanti figure istituzionali e del mondo cooperativo, che si soffermeranno su come i beni sottratti alla criminalità possano essere rigenerati e trasformati in opportunità di crescita sociale ed economica per il nostro territorio. Un’occasione per capire il valore del partenariato civile e istituzionale.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Bari, Vito Leccese, del Procuratore della Repubblica di Bari, Roberto Rossi e del presidente di Confcooperative Puglia, Giorgio Mercuri, interverranno, tra gli altri, il vicepresidente Confcooperative con delega Beni confiscati, Gaetano Mancini, il presidente di Confcooperative Bari-BAT, Giuseppe Cozzi, il prefetto di Bari, Francesco Russo e la direttrice dell’Agenzia Nazionale Beni sequestrati e confiscati, Maria Rosaria Laganà.

A concludere i lavori sarà Maurizio Gardini, presidente nazionale Confcooperative


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