Di seguito il comunicato:

Il 05 dicembre 2024 (dalle 14.30 alle 18.30), presso l’Aula Magna del Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in via Duomo, 259 a Taranto, si svolgerà un importante Convegno sul tema “Il percorso, ancora incompiuto, sulle Pari Opportunità e obiettivi del PNRR”. L’evento, organizzato dal Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro in collaborazione con l’Ordine dei dottori commercialisti di Taranto per celebrare la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, ha come obiettivo principale quello di sensibilizzare alla cultura di genere.

Il programma, dopo i saluti istituzionali, prevede gli interventi del dott. Salvatore Cosentino, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Lecce, delle proff. Adriana Schiedi e di Carmela Garofalo, entrambe docenti del Dipartimento Jonico, della Consigliera Nazionale di Parità Filomena D’Antini, della Consigliera di Parità Regione Puglia Lella Ruccia, della neo eletta consigliera di parità della provincia di Taranto Sabrina Pontrelli e di Veronica Grembi dell’Ufficio Ispettorato generale del PNRR.-Ministero Economia e Finanza.

L’evento è aperto a tutti.