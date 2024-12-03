Di Nino Sangerardi:

La Giunta regionale ha ratificato l’ammissione a finanziamento del progetto “Digitalizzazione dei processi di programmazione controllo e governace del Sistema sanitario della Basilicata”, a valere sul PO Fse Basilicata 2014-2020- Implementazione del sistema informatico dei servizi e prestazioni sociali.

Elemento prodromico al miglioramento in termini di tempestività adeguatezza e multidisciplinarietà dell’assistenza ai cittadini è l’ottimizzazione dei processi di fruizione dei dati raccolti sia dal sistema socio-assistenziale sia dal Sistema sanitario regionale.

Attualmente sono già attive rilevazioni periodiche, indagini tematiche, raccolte strutturate di informazioni sui dati dei Servizi offerti sul territorio dai Comuni, dati rilevabili dal Fascicolo Sociale, oltre che ulteriori flussi di dati prodotti dalle Aziende sanitarie locali e dagli Operatori del settore relativi alla sicurezza alimentare.

La Regione quindi intende avvalersi dei servizi di supporto previsti nell’ambito dell’Accordo Quadro avente ad oggetto l’affidamento di servizi di supporto inerente la “Sanità digitale- Sistemi informativi gestionali” per le Pubbliche amministrazioni del Sistema sanitario nazionale, al fine di effettuare, tra l’altro, un monitoraggio costante delle prestazioni socio-assistenziali erogate.

Dunque, il sistema informatico specifico dovrà permettere di migliorare la gestione delle singole aziende sanitarie e di produrre decisioni strategiche in modo più strutturato e informato, grazie alla creazione di report tempestivi e ad una migliore comprensione dei bisogni e delle criticità del sistema sanitario.

Le ricerche di analisi dovranno, pertanto, costituire una fonte di informazioni per la futura programmazione sanitaria lucana, consentendo di identificare aree di perfezionamento e di definire priorità in termini di interventi e investimenti, e di rispondere in modo più efficace agli adempimenti previsti dalle Istituzioni, garantendo una maggiore trasparenza nelle attività svolte nel comparto sanitario della Basilicata.

La dotazione finanziaria complessiva per la realizzazione del Progetto di digitalizzazione ammonta a euro 3.248.568,09 iva inclusa.