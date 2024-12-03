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Negramaro: firmacopie oggi a Molfetta Freelove

3 Dicembre 2024
post negramaro

Di seguito il comunicato:

Il Gran Shopping Molfetta avrà il piacere di ospitare la band che più rappresenta la Puglia in Italia: i Negramaro. Giuliano Sangiorgi e i suoi musicisti arriveranno a Molfetta martedì 3 novembre dalle ore 17.30 per firmare le copie del nuovo album “Freelove”, un inno alla libertà di amare e amarsi, senza violenza o pregiudizi, un diritto che emerge con potenza dai testi e dal sound che torna al rock delle origini.

La band si prepara al grande ritorno nei palazzetti (17, 18 e 19 ottobre 2025 al Palaflorio di Bari) con un instore tour lungo tutta l’Italia che li porterà a stretto contatto con gli affezionatissimi fan e Molfetta sarà l’unica tappa pugliese. I Negramaro saranno pronti a rilasciare selfie e autografi in piazza Ottagono, all’interno del Gran Shopping Molfetta, per un autografo su cd o vinile, e tutti coloro che acquisteranno l’album nel desk del Gran Shopping avranno un accesso prioritario saltafila.
L’album, il nono in studio  pubblicato da Sugar Music, è stato registrato negli storici Hansa Studios di Berlino che hanno ospitato leggende della musica mondiale come U2, David Bowie, Depeche Mode, Iggy Pop, REM dove Sangiorgi ha suonato con la famiglia musicale di sempre al fianco: Emanuele Spedicato (chitarre), Ermanno Carlà (basso), Danilo Tasco (batteria), Andrea Mariano (pianoforte, sintetizzatori, programming, editing), Andrea De Rocco (campionatore). Da questa intensa sessione sono state realizzate dodici tracce, tra cui otto collaborazioni: Aiello, Malika Ayane, Elisa, Niccolò Fabi, Tiziano Ferro, Fabri Fibra, Jovanotti, Kaleo sono gli ospiti presenti nel disco, da cui sono stati già estratti i singoli Diamanti (con Elisa & Jovanotti), Fino al giorno nuovo (feat. Fabri Fibra), il brano di Sanremo 2024 Ricominciamo tutto e Luna Piena. Collaborazioni importanti anche per la copertina dell’album firmata dall’artista e scultore italiano di fama internazionale Jago.

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