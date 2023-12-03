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Lecco-Bari 1-0: serie B, ancora male i pugliesi. Situazione invariata in testa della serie D girone H Calcio: gli impegni delle squadre pugliesi oggi

3 Dicembre 2023
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A metà ripresa i padroni di casa hanno sbloccato la situazione con Buso. Ancora una sconfitta per il Bari che dopo lo 0-3 con il Venezia torna da Lecco con zero punti e zero gol. In classifica dopo la quindicesima giornata d campionato di calcio di serie B il Bari è tredicesimo con 17 punti, uno in più rispetto alla zona playout.

Serie D girone H: Angri-Città di Fasano 3-2, Casarano-Barletta 1-1, Fidelis Andria-Matera 1-2, Gravina in Puglia-Città di Gallipoli 1-0, Martina-Santa Maria Cilento 0-0, Nardò-Gelbison 2-1, Palmese-Bitonto 0-1, Rotonda-Manfredonia 0-0, Team Altamura-Paganese 1-1. Classifica dopo quattordici giornate: Team Altamura 30; Casarano, Nardò 27; Martina, Matera 24; Fidelis Andria, Gelbison 21; Barletta, Città di Fasano, Rotonda 20; Paganese 18; Angri 17; Manfredonia 14; Santa Maria Cilento 13; Bitonto, Gravina in Puglia 12; Palmese 10; Città di Gallipoli 9.

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