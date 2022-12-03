Circa 1300 persone sono state evacuate da Casamicciola. L’allerta meteo fa prospettare precipitazioni per circa 40 millimetri oggi e la situazione disastrosa determinata dalla frana potrebbe perfino aggravarsi. Undici morti ed una 31enne dispersa.
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di domani per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia meridionale, con quantitativi da deboli a moderati. Venti: forti dai quadranti meridionali, a prevalente componente sud-orientale, con raffiche di burrasca.” Rischio: secondo lo schema in basso. fonte protezione civile della Puglia.
Immagine home page: tratta da tweet del dipartimento della protezione civile.