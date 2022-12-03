Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 20 per ventiquattro ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del territorio regionale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati, sulla Puglia centrale; Venti: da forti a burrasca meridionali, in graduale attenuazione.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.