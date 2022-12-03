Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 03 dicembre 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 516
Provincia di Bat: 112
Provincia di Brindisi: 171
Provincia di Foggia: 238
Provincia di Lecce: 582
Provincia di Taranto: 185
Residenti fuori regione: 16
Provincia in definizione: 3
16.134
Persone attualmente positive
214
Persone ricoverate in area non critica
17
Persone in terapia intensiva
1.534.684
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 500.995
Provincia di Bat: 131.774
Provincia di Brindisi: 149.068
Provincia di Foggia: 217.795
Provincia di Lecce: 328.370
Provincia di Taranto: 210.478
Residenti fuori regione: 16.384
Provincia in definizione: 5.249