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Puglia: 1560113 positivi a test corona virus, incremento di 1823 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

3 Dicembre 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 03 dicembre 2022

1.823

Nuovi casi

8.965

Test giornalieri

6

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 516
Provincia di Bat: 112
Provincia di Brindisi: 171
Provincia di Foggia: 238
Provincia di Lecce: 582
Provincia di Taranto: 185
Residenti fuori regione: 16
Provincia in definizione: 3
16.134

Persone attualmente positive

214

Persone ricoverate in area non critica

17

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.560.113

Casi totali

13.261.866

Test eseguiti

1.534.684

Persone guarite

9.295

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 500.995
Provincia di Bat: 131.774
Provincia di Brindisi: 149.068
Provincia di Foggia: 217.795
Provincia di Lecce: 328.370
Provincia di Taranto: 210.478
Residenti fuori regione: 16.384
Provincia in definizione: 5.249

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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