Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 03 dicembre 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 72
Provincia di Bat: 5
Provincia di Brindisi: 8
Provincia di Foggia: 93
Provincia di Lecce: 43
Provincia di Taranto: 69
Residenti fuori regione: 2
Provincia in definizione: -1
4.355
Persone attualmente positive
126
Persone ricoverate in area non critica
20
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 101.371
Provincia di Bat: 28.804
Provincia di Brindisi: 22.348
Provincia di Foggia: 49.861
Provincia di Lecce: 33.316
Provincia di Taranto: 43.051
Residenti fuori regione: 1.053
Provincia in definizione: 543