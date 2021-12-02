Di seguito un comunicato diffuso da Radionorba:



C’è Fedez, domani, venerdì 3 dicembre, al My Live di Radio Norba: 2 miliardi di streaming, 74 dischi di platino, più di 850 milioni di visualizzazioni su You Tube, oltre 23 milioni di follower sui social; e ancora: podio a Sanremo in coppia con Francesca Michielin con la bellissima “Chiamami per nome”, artefice del tormentone estivo “Mille”, con Achille Lauro e Orietta Berti, conduttore di uno dei programma tv più belli della scorsa stagione televisiva, “LOL – Chi ride è fuori”. Dal 26 novembre è fuori “Disumano”, il suo nuovo album, un progetto discografico in 20 tracce tra cui il nuovo singolo “Sapore”, in collaborazione con Tedua.

Un grande nome dunque sul palcoscenico del The Heart di Conversano per il terzo appuntamento con il nuovo programma di Radio Norba, condotto da Alan Palmieri. Con Fedez si parlerà certamente del nuovo disco, “Disumano”, dell’imminente debutto di “The Ferragnez – La Serie”, dal 9 dicembre su Prime Video, ma anche di arte e charity, due tematiche fortemente connesse al nuovo progetto discografico dell’artista.

Come sempre ampio spazio sarà riservato alla musica dal vivo e alle domande del pubblico, che può partecipare in studio, aggiudicandosi l’ingresso ascoltando la radio, il tutto nel pieno rispetto dei protocolli anti covid e di tutte le vigenti disposizioni. Il pubblico è parte integrante del format, potendo interagire in diretta con l’ospite protagonista della serata, così come potranno farlo anche tutti i fan collegati con Radio Norba attraverso le varie piattaforme digitali con i dj Marco Guacci e Claudia Cesaroni attraverso l’hashtag ufficiale #RadioNorbaMyLive.

L’appuntamento è alle ore 21 in radio, in tv e su tutte le piattaforme digitali della radio del sud.

Radio Norba, la radio del sud, è la prima Superstation al Sud e nel 1° semestre 2021 si conferma leader assoluta in Home Area superando per ascolti anche tutte le reti nazionali. L’attuale area di diffusione comprende Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Campania e parte del Lazio.

Anche Radio Norba Tv per il 2021 (gennaio-ottobre) si conferma in vetta alla classifica come prima Tv musicale in Home Area, conquistando i primi posti nel ranking nazionale. Il canale è visibile in digitale terrestre al canale 19 in home area e in tutta Italia in chiaro al canale 730 di Sky, oltre che in streaming su sito e App Radio Norba, disponibile per iOS e Android.

Dal 31 maggio l’emittente ha una nuova sede, il “The Heart”, che si estende su una superficie di oltre 3mila mq e dispone tra l’altro di un contenitore per eventi live, digital rooms per la creazione di contenuti digitali e di 4 nuovi studi per le dirette.

La piattaforma Radio Norba si arricchisce di 4 nuove Radio Digitali: Radio Norba Italiana, Radio Norba Battiti, Radio Norba Joy e Radio Norba Amore. L’intera offerta editoriale è accessibile in audio (Fm, Dab, streaming web e app, smart speaker), in video (Ddt, Sky, Hbbtv, streaming web e app) e sui social (Instagram, Facebook, YouTube, Twitter).