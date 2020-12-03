Scrive Simona Frascaria: “Spero di rappresentare al meglio la mia amata Puglia. Sono super felice ed entusiasta del mio risultato. Miss Italia Puglia”. La ragazza di San Nicandro Garganico, 19 anni, rappresenterà appunto la Puglia nella finale di Miss Italia 2020, il 14 dicembre a Roma. L’elenco delle 23 finaliste selezionate dalla commissione tecnica delle prefinali nazionali:
MISS VALLE D’AOSTA – Martina Zonco di 19 anni, di Cossato (Biella)
MISS PIEMONTE – Carolina Basso di 23 anni, di Viguzzolo (Alessandria)
MISS LOMBARDIA – Francesca Rabbolini di 20 anni, di Villa Cortese (Milano)
MISS TRENTINO ALTO ADIGE – Flavia Cemin di 19 anni, di Primiero San Martino di Castrozza (Trento)
MISS FRIULI VENEZIA GIULIA – Marta Morsanutto di 20 anni, di Ronchis (Udine)
MISS VENETO – Francesca Toffanin di 21 anni, di Baone (Padova)
MISS LIGURIA – Alice Leone di 22 anni, di Taggia (Imperia)
MISS EMILIA – Greta Iotti di 22 anni, di Guastalla (Reggio Emilia)
MISS ROMAGNA – Lucia La Forgia di 25 anni, di Vignola (Modena)
MISS TOSCANA – Greta Beruatto di 19 anni, di Arezzo
MISS MARCHE – Lea Calvaresi di 24 anni, di Grottammare (Ascoli Piceno)
MISS UMBRIA – Lada Anashkina di 18 anni, di Citta’ di Castello (Perugia)
MISS LAZIO – Alice Ferazzoli di 18 anni, di Roma
MISS ABRUZZO – Anastasia Di Pietro di 20 anni, di Roseto degli Abruzzi (Teramo)
MISS CAMPANIA – Erika Argenziano di 20 anni, di Recale (Caserta)
MISS BASILICATA – Lucia Apicella di 28 anni, di Cava de’ Tirreni (Salerno)
MISS PUGLIA – Simona Frascaria di 19 anni, di San Nicandro Garganico (Foggia)
MISS MOLISE – Camilla Corrado di 18 anni, di Isernia
MISS CALABRIA – Francesca Tiziana Russo di 19 anni, di Reggio Calabria
MISS SICILIA – Sofia Fici di 19 anni, di Marsala (Trapani)
MISS SARDEGNA – Elena Meloni di 22 anni, di Santa Teresa Gallura (Sassari)
MISS 365 – Beatrice Scolletta di 25 anni, di Nettuno (Roma)
MISS ROMA – Martina Sambucini di 19 anni, di Frascati (Roma)
(foto: tratta da profilo facebook di Simona Frascaria)