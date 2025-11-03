La classifica pubblicata oggi è relativa al numero di denunce per centomila abitanti in ogni provincia città metropolitana. Il Sole 24 ore, nel report odierno, evidenzia i dati generali e quelli specifici dei vari tipi di criminalità. Essere in cima alla classifica non è bene. Milano avanti a tutte in ambito nazionale, davanti a Firenze e Roma. Poi Bologna e Rimini. La provincia di Foggia è 26/ma in ambito nazionale ma è la prima in Italia per furti di auto. Le altre pugliesi: Bari in posizione 48, Bat 56, Brindisi 83, Taranto 84, Lecce 85. In Basilicata, stando al numero di denunce, si vive tranquilli: Potenza è penultima nella classifica nazionale dell’insicurezza, dietro c’è solo Oristano.

Va detto che la statistica prende in esame il numero di denunce. Quanto corrispondente al numero di reati effettivamente commessi, chissà.