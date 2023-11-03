Nella notte il rilevatore di Candela ha fatto segnare vento a velocità di circa 105 chilometri orari. In mattinata, più o meno su tutta la Puglia, velocità di circa trenta all’ora. È allerta vento fino a burrasca forte in tutta la regione, oggi.

Situazione disastrosa per il maltempo in Toscana. Cinque morti e due dispersi tra livornese e soprattutto provincia di Prato, a causa dell’alluvione che ha assunto il carattere dell’emergenza nazionale. Si teme la piena dell’Arno nel pomeriggio. In Veneto, in provincia di Belluno, è disperso un vigile del fuoco. Allerta rossa per zone di Veneto e Friuli-Venezia Giulia, arancione per zone di altre regioni. Vento terrificante e mareggiate in Liguria.

(immagine: tratta da schema diffuso dalla protezione civile della Puglia)