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4 Maggio 2026
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Candela, vento a 105 all’ora. Maltempo: alluvione Toscana, emergenza nazionale. Cinque morti e due dispersi. Veneto: un disperso Puglia, meteo: allerta per burrasca forte

3 Novembre 2023
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Nella notte il rilevatore di Candela ha fatto segnare vento a velocità di circa 105 chilometri orari. In mattinata, più o meno su tutta la Puglia, velocità di circa trenta all’ora. È allerta vento fino a burrasca forte in tutta la regione, oggi.

Situazione disastrosa per il maltempo in Toscana. Cinque morti e due dispersi tra livornese e soprattutto provincia di Prato, a causa dell’alluvione che ha assunto il carattere dell’emergenza nazionale. Si teme la piena dell’Arno nel pomeriggio. In Veneto, in provincia di Belluno, è disperso un vigile del fuoco. Allerta rossa per zone di Veneto e Friuli-Venezia Giulia, arancione per zone di altre regioni. Vento terrificante e mareggiate in Liguria.

(immagine: tratta da schema diffuso dalla protezione civile della Puglia)

 

 

 

 

 

 


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