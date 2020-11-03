Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi martedì 3 novembre 2020 in Puglia, sono stati registrati 5.955 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.163 casi positivi: 716 in provincia di Bari, 61 in provincia di Brindisi, 117 in provincia BAT, 115 in provincia di Foggia,45 in provincia di Lecce, 101 in provincia di Taranto, 7 attribuiti a residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota.
Sono stati registrati 12 decessi: 1 in provincia Bat, 11 in provincia di Foggia.
Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 573.063 test.
6.813 sono i pazienti guariti.
13.525 sono i casi attualmente positivi.
Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 21.091, così suddivisi:
8760 nella Provincia di Bari;
2304 nella Provincia di Bat;
1408 nella Provincia di Brindisi;
4925 nella Provincia di Foggia;
1492 nella Provincia di Lecce;
2050 nella Provincia di Taranto;
151 attribuiti a residenti fuori regione;
1 provincia di residenza non nota.
I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino 3.11.2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/rbAyu
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Dichiarazioni Antonio Sanguedolce e Pier Luigi Lopalco:
“Il dato della Asl Bari – spiega il DG Antonio Sanguedolce – risente del recupero di numerose schede non inserite negli ultimi giorni nei sistemi informatici ed è stato riallineato nella giornata di oggi”.
“Quello di oggi – chiarisce il prof. Pier Luigi Lopalco, assessore alle Politiche della Salute – non rappresenta un picco, perché centinaia di casi riportati nel bollettino si riferiscono a positività emerse nel corso degli ultimi giorni e immesse oggi nel sistema”.