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Regione Puglia: via libera a “Costa Sveva” Brand territoriale

3 Ottobre 2024
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Di Nino Sangerardi:

La Giunta regionale, insieme all’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione,  ha dato via libera allo schema di accordo per la costituzione del brand territoriale  “Costa Sveva”.

Quest’ultimo è associato ai territori dei Comuni di Andria, Bisceglie, Trani, Barletta, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola , Trinitapoli soggetti primari del medesimo patto.

L’uso del brand mira a creare un unico format grafico per i materiali di promozione del territorio, realizzare forme di collaborazione e cooperazione tra gli Enti, strutturare percorsi turistici e tour operator di zona, organizzare percorsi di turismo esperienziale, generare un calendario di appuntamenti nelle diverse aree di riferimento che, compatibilmente con gli interessi locali, sia orientato al criterio della destagionalizzazione.

Possono aderire al progetto Costa Sveva organismi profit e no profit  operanti in ambito turistico e culturale nel circondario accomunato dal brand, previo nulla osta dei Comuni.

I territori in argomento attraggono un turismo trasversale in un paesaggio che si distende nella Valle dell’Ofanto dal mare alla collina, dalle città dell’entroterra murgiano, da Castel del Monte al Parco nazionale dell’Alta Murgia , e sono in grado di innescare un meccanismo virtuoso di crescita del settore turistico con azioni capaci di mettere a sistema le varie risorse, costruire una rete pubblico-privata di servizi di eccellenza, tutelare e promuovere  il luoghi regionali nella loro  interezza e specificità.

I sottoscrittori dell’intesa s’impegnano, prioritariamente , a sviluppare uno studio altamente specialistico finalizzato a definire presupposti e condizioni di fattibilità territoriale tecnica, giuridica, economica, promozionale del brand Costa Sveva, nella prospettiva della messa in opera di  “una Destination Managment Organization e di una pianificazione strategica di destinazione”.

Inoltre organizzare un palinsesto unico annuale di eventi, iniziative culturali, di spettacolo, sportive, religiose, eccetera già programmate o da programmare congiuntamente sull’intero territorio provinciale in modo da farne “prodotto di destinazione”; coinvolgere il settore privato sia nella fase di pianificazione strategica che in quella di coprogettazione e attuazione dei diversi interventi.

Presidente e assessori regionali, per l’anno 2024, impegnano 200 mila euro a sostegno di Costa Sveva, la medesima dotazione finanziaria è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari degli anni 2025 e 2026.

La convenzione ha durata di tre anni, a decorrere dalle relative sottoscrizioni.

 


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