Di seguito il comunicato:

Il portiere della nazionale italiana di pallanuoto Francesco Attolico per il passato, il giovanissimo velista Francesco Carrieri (14 anni) per il presente e il lottatore specializzato nella lotta greco-romana, Nathan Armenise – anch’egli molto giovane – per il futuro, sono i vincitori dell’ottava edizione del “Premio Nikolaos dello Sport Città di Bari” svoltosi nella sede del Centro Universitario Sportivo CUS Bari.

Sono atleti nati nell’area metropolitana o tesserati con società sportive baresi che contribuiscono a promuovere e consolidare l’immagine del capoluogo pugliese e della Puglia nel mondo attraverso le proprie specializzazioni e i principi etici dello sport.

La manifestazione, organizzata e promossa dalla Fondazione Nikolaos, è stata presieduta da Vito Giordano Cardone, presidente della Fondazione Nikolaos, Giuseppe Cascella, presidente della Commissione consiliare Sport e Cultura del Comune di Bari, Antonio Prezioso, presidente del CUS Bari, Vito Antonacci, presidente dell’Associazione culturale “Il Tedoforo” e da Fabio Diomede, presidente del Conservatorio di Musica “Niccolò Piccinni”, che hanno consegnato i prestigiosi titoli.

Il “Premio Speciale” è stato assegnato a Luigi De Laurentiis, presidente SSC Calcio Bari, per aver riportato la squadra biancorossa a livelli competitivi e per i notevoli successi ottenuti nelle stagioni passate, inclusa la conquista del terzo posto dello scorso anno nel campionato cadetto; mentre il “Premio alla Carriera” è stato conferito a Domenico Accettura, presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana – FMSI Puglia.

Nella seconda parte della mattinata, anche il Comune di Bari, rappresentato da Giuseppe Cascella, presidente della Commissione consiliare Sport e Cultura del Comune di Bari, ha consegnato diverse onorificenze, quali il “Premio alla Carriera” a Roberto Ferrarese, velista e allenatore, Giuseppe Altamura, allenatore di canottaggio del CUS Bari e a Filippo Portoghese e Bruno Migotti, coppia storica del canottaggio del CUS Bari oltre al “Premio alla Solidarietà” assegnato a Elsa Schirone.

«Con questa iniziativa – ha dichiarato Vito Giordano Cardone, presidente della Fondazione Nikolaos – intendiamo promuovere i grandi valori dello sport e del gioco, quali la lealtà, la collaborazione, il rispetto della persona e delle regole, che sono anche importanti strumenti trasferibili in altri contesti di vita. Allo stesso tempo, supportiamo quegli sportivi che, grazie ai successi ottenuti a livello nazionale e internazionale, rendono famosa la nostra bella Puglia nel mondo e che continuano ad essere fonte di ispirazione per generazioni di professionisti e appassionati di sport.»

La cerimonia di premiazione è stata intervallata da tre esibizioni musicali a cura del Conservatorio di musica “Niccolò Piccinni”.

Il “Premio Nikolaos Città di Bari per lo Sport” è stato realizzato e promosso dalla Fondazione Nikolaos con il patrocinio di Regione Puglia, Comune di Bari – Commissione Sport e Cultura, CONI Puglia, Università degli Studi di Bari, Camera di Commercia Bari, CUS, Circolo della Vela Bari, Club UNESCO Bari, FMSI Puglia, Associazione culturale “Il Tedoforo” di Bari, ANSMeS, UNVS – Sezione “Francesco Martino” di Bari, AGCI Puglia, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e Conservatorio di Musica “Niccolò Piccinni”.

Si ringraziano: Acqua Orsini, Caffè Cavaliere e Feudi Torrebella.