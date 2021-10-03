rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Bari: cadavere in un negozio Fermato il titolare. L'uomo era scomparso da un mese

Puglia, elezioni amministrative: affluenza ore 12 al 13,45 per cento ELENCO COMUNI Dati del ministero dell'Interno: a livello nazionale circa il 15 per cento

3 Ottobre 2021
Screenshot 20210826 151946

Affluenza ore 12 elezioni comunali

Italia 12,67 per cento (precedente 17,74. Nel 2016 si votò in un solo giorno)

Puglia 13,45 (20,21)

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Bisceglie: l’indagine per l’omicidio del 62enne ucciso per errore. Criminalità, il ministro in Puglia nei prossimi giorni Preoccupa l'escalation

IMG 20210422 112817 scaled

Surfista disperso nel mare salentino Ricerche, sono due i pugliesi intrivabili per incidenti: anche il 53enne di Bisceglie scomparso per il crollo del ponte in Molise

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione