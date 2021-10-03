Affluenza ore 12 elezioni comunali
Italia 12,67 per cento (precedente 17,74. Nel 2016 si votò in un solo giorno)
Puglia 13,45 (20,21)
|BARI
|5 su 5
|13,77
|19,41
|ADELFIA
|14,73
|19,29
|NOICATTARO
|13,33
|17,88
|RUVO DI PUGLIA
|13,81
|21,09
|SANNICANDRO DI BARI
|10,51
|16,71
|TRIGGIANO
|14,82
|20,39
|BARLETTA-ANDRIA-TRANI
|2 su 2
|12,17
|16,60
|MINERVINO MURGE
|11,32
|17,01
|SPINAZZOLA
|13,47
|16,00
|BRINDISI
|4 su 4
|13,83
|20,42
|CELLINO SAN MARCO
|15,14
|21,45
|CISTERNINO
|12,24
|18,15
|FASANO
|14,09
|21,83
|SAN PANCRAZIO SALENTINO
|13,98
|17,18
|FOGGIA
|13 su 13
|11,47
|18,96
|ALBERONA
|6,69
|22,09
|ASCOLI SATRIANO
|10,99
|20,13
|CANDELA
|22,23
|20,49
|CASALNUOVO MONTEROTARO
|10,91
|22,22
|CELENZA VALFORTORE
|11,43
|17,10
|CERIGNOLA
|11,14
|17,52
|LESINA
|15,82
|20,46
|PANNI
|10,38
|14,90
|SAN MARCO IN LAMIS
|10,52
|18,62
|SAN NICANDRO GARGANICO
|10,41
|19,77
|SANT’AGATA DI PUGLIA
|16,85
|19,28
|VIESTE
|10,13
|20,25
|ZAPPONETA
|16,55
|27,12
|LECCE
|21 su 21
|14,86
|21,33
|ALESSANO
|13,09
|18,67
|ALLISTE
|12,30
|16,65
|CANNOLE
|16,71
|29,16
|CAPRARICA DI LECCE
|11,02
|26,88
|CASTRIGNANO DEL CAPO
|13,49
|18,24
|CAVALLINO
|15,76
|24,52
|COLLEPASSO
|13,40
|18,96
|DISO
|17,97
|22,86
|GALLIPOLI
|15,74
|20,83
|LIZZANELLO
|15,36
|23,86
|MELISSANO
|13,27
|21,92
|NARDO’
|18,90
|22,73
|NOCIGLIA
|15,89
|25,12
|PATU’
|16,38
|23,20
|POGGIARDO
|13,84
|20,01
|SANARICA
|15,32
|24,49
|SPECCHIA
|12,92
|21,67
|TAURISANO
|9,61
|16,09
|TAVIANO
|14,55
|22,97
|TREPUZZI
|17,61
|22,84
|UGENTO
|10,59
|19,43
|TARANTO
|9 su 9
|12,96
|20,75
|AVETRANA
|14,60
|21,22
|FRAGAGNANO
|14,10
|21,07
|GINOSA
|11,26
|18,13
|GROTTAGLIE
|11,66
|17,74
|MASSAFRA
|14,90
|25,07
|MONTEPARANO
|16,87
|25,57
|SAN GIORGIO IONICO
|12,58
|20,51
|STATTE
|11,06
|18,98
|TORRICELLA
|17,35
|27,36