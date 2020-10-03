Ascoli-Lecce si gioca alle 16,15. Seconda giornata del campionato di calcio di serie B. I giallorossi all’esordio hanno pareggiato 0-0 con il Pordenone.
Domani le altre partite dei vari campionati con squadre pugliesi impegnate.
Domani si disputerà anche la seconda giornata del campionato di basket maschile di serie A. Si giocherà Happy Casa Brindisi-Virtus Roma con il pubblico al palaPentassuglia, sempre tenendo conto delle prescrizioni per il contrasto al corona virus. Ieri via libera dalla Regione.
Oggi inizia il giro d’Italia di ciclismo. Si parte dalla Sicilia, fra una settimana in Puglia.