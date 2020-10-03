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2 Maggio 2026
Surfista disperso nel mare salentino E da un mese è introvabile il 53enne di Bisceglie scomparso per il crollo del ponte in Molise

Ascoli-Lecce Calcio serie B, seconda giornata. Basket: domani Happy Casa Brindisi-Virtus Roma con il pubblico, via libera ieri sera. Ciclismo: parte il Giro d'Italia, fra una settimana in Puglia

3 Ottobre 2020
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Ascoli-Lecce si gioca alle 16,15. Seconda giornata del campionato di calcio di serie B. I giallorossi all’esordio hanno pareggiato 0-0 con il Pordenone.

Domani le altre partite dei vari campionati con squadre pugliesi impegnate.

Domani si disputerà anche la seconda giornata del campionato di basket maschile di serie A. Si giocherà Happy Casa Brindisi-Virtus Roma con il pubblico al palaPentassuglia, sempre tenendo conto delle prescrizioni per il contrasto al corona virus. Ieri via libera dalla Regione.

Oggi inizia il giro d’Italia di ciclismo. Si parte dalla Sicilia, fra una settimana in Puglia.

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