Di seguito un comunicato diffuso da Mario Pendinelli, sindaco di Scorrano:
Il Comune di Scorrano annuncia con orgoglio la partecipazione del Museo delle
Luminarie di Puglia all’Airshow celebrativo del 65° anniversario della Pattuglia
Acrobatica Nazionale – Frecce Tricolori, in programma il 6 e 7 settembre 2025 presso
l’Aeroporto di Rivolto (UD).
Il Museo delle Luminarie, unico in Italia e punto di riferimento culturale e identitario
per l’arte luminaria, sarà presente con una straordinaria Luminaria dedicata alle Frecce
Tricolori, realizzata dalla ditta Paulicelli, e con una selezione di pannelli fotografici che
raccontano il legame tra Scorrano, “Città delle Luminarie” e l’Aeronautica Militare
quale eccellenza italiana nel mondo..
Un legame suggellato già nel dicembre scorso, quando il cortile del Museo a Scorrano
ha ospitato l’esposizione di un aereo delle Frecce Tricolori, attirando visitatori e
consolidando una collaborazione di prestigio tra il territorio salentino e l’Arma Azzurra.
“La partecipazione del Museo delle Luminarie a un evento di rilevanza internazionale
come quello di Rivolto – dichiara il Sindaco di Scorrano – rappresenta un
riconoscimento non solo per la nostra comunità ma per l’intero patrimonio culturale
pugliese. Le luminarie, simbolo della creatività e della tradizione di Scorrano,
dialogano con l’eccellenza delle Frecce Tricolori in un intreccio di arte, storia e
passione che emoziona e unisce.”
Il volo acrobatico dell’Aeronautica Militare Italiana nasce affidato a turno ai reparti
dell’Arma Azzurra. Le squadriglie del Cavallino Rampante, dei Getti Tonanti, dei
Lancieri Neri, dei Diavoli Rossi hanno esaltato la capacità degli uomini dell’Aeronautica
sino alla creazione di un reparto dedicato al volo acrobatico, Le Frecce Tricolore.
Quest’anno ricorre il 65° Anniversario della Costituzione della Pattuglia Acrobatica
Nazionale riconosciuta a livello mondiale come l’eccellenza del volo acrobatico per
numero di velivoli e per le figure realizzate.
All’Aeroporto di Rivolto, sede delle Frecce, da venerdì a domenica prossimi, si terrà una
grande manifestazione con la presenza di dieci pattuglie acrobatiche provenienti da
tutto il mondo.
Questo anniversario cui parteciperà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
è anche l’ultimo festeggiato con l’aereo MB339 di cui è stata programmata la
sostituzione con il nuovo 346. Un aereo, l’MB339 di fabbricazione italiana, che si è
imposto per qualità e caratteristiche tecniche rivelandosi uno dei migliori addestratori
mai costruiti e che ha accompagnato la PAN per più di trent’anni.
Dopo l’accordo tra Stato Maggiore dell’Aeronautica e Comune di Scorrano che ha visto
durante tutte le festività natalizie 2024 l’esposizione dell’MB delle Frecce nel museo
delle Luminarie di Puglia di Scorrano, in uno spazio della Base di Rivolto le centinaia di
migliaia di visitatori attesi potranno vedere le Luminarie Pugliesi e la mostra
fotografica del Museo dedicata alla PAN. Una grande soddisfazione per il Comune e
per le Luminarie Pugliesi che il Museo rappresenta.
Il Tricolore, realizzato dall’azienda Paulicelli renderà omaggio alla presenza del Capo
dello Stato e delle massime autorità alle Frecce in un simbolico abbraccio che unisce
due punti estremi dello Stivale.
Il Comune di Scorrano e il Museo delle Luminarie di Puglia invitano cittadini,
appassionati e turisti a seguire questo straordinario appuntamento, che coniuga
l’eleganza delle luminarie con il fascino e l’adrenalina del volo acrobatico, mediante la
diretta streaming su YouTube e Facebook dell’#AeronauticaMilitare il 6 e 7 settembre
e in TV su Rai 1 il 7 settembre, dalle ore 15:00 alle 18:40 circa.
L’evento
L’Airshow di Rivolto 2025 offrirà due giornate indimenticabili:
Esibizioni spettacolari della Pattuglia Acrobatica Nazionale e di prestigiose pattuglie
acrobatiche estere;
Aree espositive per conoscere da vicino l’Aeronautica Militare;
Mostra statica di velivoli, con la possibilità di osservare da vicino aerei storici e moderni;
Area ludica e food truck, per un’esperienza completa e inclusiva.
Un’occasione unica per celebrare i 65 anni del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico, fondato
nel 1961, e vivere da vicino l’atmosfera di condivisione e orgoglio nazionale che accompagna
ogni apparizione delle Frecce Tricolori.
Dettagli
Quando: 6 e 7 settembre 2025
Dove: Aeroporto di Rivolto (UD)
Evento: Airshow 65° anniversario della PAN – Frecce Tricolo