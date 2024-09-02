Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:



I bambini saranno i protagonisti della quarta giornata della Vieste in Love 2024, la kermesse che fino a venerdì porterà tra le strade e nelle piazze della città dell’amore eterno di Cristalda e Pizzomunno tutte le sfumature dell’amore.

Martedì 3 settembre, dalle 10 al lido La Bussola c’è il Festival degli aquiloni, una mattinata di divertimento da vivere con tutta la famiglia. Alle 18 nel quartiere ottocentesco in programma giochi e attività d’intrattenimento. Alle 21.30, sul lungomare di Marina Piccola, spazio all’animazione e alla musica con lo spettacolo di Lucilla, la cantante di baby dance che ha conquistato social e famiglie. La “Fatina del sole” metterà in scena uno show divertente e allegro, basato su musiche e piccole coreografie da ballare spesso anche insieme ai bambini e ai genitori. Uno spettacolo ricreativo e al contempo ludico ed educativo che tende a creare interazione.

Fino al 6 settembre la capitale del turismo pugliese si lascerà travolgere da un fiume di cuori che arricchiranno le viuzze, i balconi, le vetrine, le scalinate e i luoghi simbolo della città, anche grazie al coinvolgimento dei residenti della città garganica, autentici protagonisti dell’evento. La kermesse porterà tra le strade e nelle piazze della città dell’amore eterno di Cristalda e Pizzomunno arte, musica, danzatori internazionali e un pieno di entusiasmo che coinvolgerà tutta la città e darà spazio a tutte le sfumature dell’amore, anche all’amore che si può provare per un luogo, una terra, una città o un paese che ha dato i natali o che è stato ospitale e benevolo.

«La Vieste in Love – ha sottolineato Giuseppe Nobiletti, sindaco di Vieste e presidente della Provincia di Foggia – è una manifestazione ricca di partecipazione ed entusiasmo che sta entrando nelle abitudini di chi sceglie le vacanze in Puglia e dei cittadini che attendono questa settimana di settembre con grande partecipazione. La passione e l’amore per il territorio portano a risultati meravigliosi e i frutti li stiamo raccogliendo anno dopo anno. Nelle scorse edizioni abbiamo raggiunto obiettivi inimmaginabili che, sono sicuro, saranno confermati quest’anno».

La kermesse, organizzata dal Comune di Vieste in collaborazione con la società di eventi Studio360 e patrocinata dalla Regione Puglia e Pugliapromozione, promuove il turismo destagionalizzandolo in linea con il trend Puglia che, ormai da anni, mira all’internazionalizzazione.

«Con la Vieste in Love – ha detto Tano Paglialonga, assessore ai grandi eventi turistici del Comune di Vieste – vogliamo prolungare l’estate e la stagione turistica. Lo facciamo attraverso un programma che quest’anno ha una connotazione leggermente diversa rispetto alle altre edizione, finalizzata all’intrattenimento delle fasce più giovani. Credo sia una strada interessante da seguire e che possa ancora di più fare la differenza».

Vieste ha fatto dell’amore un brand: in città c’è una scalinata che è stata decorata con le parole del brano “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno” di Max Gazzè e con una cascata di cuori rossi, pronta a diventare meta di innamorati pronti a giurarsi amore eterno e scattarsi un selfie.