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Caldo: Bari oggi codice verde Ministero della Salute, bollettino ondate di calore

3 Settembre 2023
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Ancora una giornata di temperature estive gradevoli in Italia. Tutte le città campione in tema di ondate di calore sono in codice verde, Bari compresa dunque.

Nei prossimi giorni è previsto peraltro l’anticiclone Poppea che porterà a livelli ben maggiori di caldo, anche in Puglia.

Di seguito il bollettino ondate di calore diffuso dal ministero della Salute:

Citta’ 01/09/2023 02/09/2023 03/09/2023
.ANCONA Livello0 Livello0 Livello0
.BARI Livello0 Livello0 Livello0
.BOLOGNA Livello0 Livello0 Livello0
.BOLZANO Livello0 Livello0 Livello0
.BRESCIA Livello0 Livello0 Livello0
.CAGLIARI Livello0 Livello0 Livello0
.CAMPOBASSO Livello0 Livello0 Livello0
.CATANIA Livello0 Livello0 Livello0
.CIVITAVECCHIA Livello0 Livello0 Livello0
.FIRENZE Livello0 Livello0 Livello0
.FROSINONE Livello0 Livello0 Livello0
.GENOVA Livello0 Livello0 Livello0
.LATINA Livello0 Livello0 Livello0
.MESSINA Livello0 Livello0 Livello0
.MILANO Livello0 Livello0 Livello0
.NAPOLI Livello0 Livello0 Livello0
.PALERMO Livello0 Livello0 Livello0
.PERUGIA Livello0 Livello0 Livello0
.PESCARA Livello0 Livello0 Livello0
.REGGIO CALABRIA Livello0 Livello0 Livello0
.RIETI Livello0 Livello0 Livello0
.ROMA Livello0 Livello0 Livello0
.TORINO Livello0 Livello0 Livello0
.TRIESTE Livello0 Livello0 Livello0
.VENEZIA Livello0 Livello0 Livello0
.VERONA Livello0 Livello0 Livello0
.VITERBO Livello0 Livello0 Livello0

* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)

 


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