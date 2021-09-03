rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Elezioni amministrative: da oggi candidature anche in 54 Comuni della Puglia ELENCO Presentazione delle liste fino a mezzogiorno di domani, voto ad inizio ottobre

3 Settembre 2021
Screenshot 20210826 151946

Dalle 8 di oggi alle 12 di domani si presentano le liste dei candidati. Si voterà,  Il 3 ed il 4 ottobre ed eventuali ballottaggi 17-18 ottobre l, fra i 1349 di tutta Italia, nei seguenti Comuni della Puglia (elenco tratto da tuttitalia.it):

Provincia Comuni al voto in Puglia

– in grassetto i comuni maggiori di 15.000 ab.
– fra parentesi la popolazione legale al censimento 2011
Città
metr. BA

5 comuni
Comune (popolazione legale) Sindaco uscente Coalizione
Adelfia (17.101) Giuseppe Cosola L.C.: Giuseppe Cosola Sindaco, L.C.: Italia Semplice Adelfia, L.C.: Cittadini e Commercianti, L.C.: Adelfia Libera, L.C.: Insieme per Adelfia, L.C.: Terra di Adelfia
Noicattaro (25.710) Raimondo Innamorato Movimento 5 Stelle.it
Ruvo di Puglia (25.662) Pasquale Roberto Chieco L.C.: Ruvo Futura, Partito Democratico, Sinistra: Sinistra Ruvese, Movimento Politico Schittulli
Sannicandro di Bari (9.713) Giuseppe Giannone L.C.: Sannicandro Insieme
Triggiano (27.007) Antonio Donatelli L.C.: Reset, L.C.: Vivere Triggiano, L.C.: Triggiano Cambia, L.C.: Senso Civico, L.C.: Triggiano SI Mobilita, L.C.: Obiettivo Comune, L.C.: Uniti per Triggiano
Prov. BT

2 comuni
Comune (popolazione legale) Sindaco uscente Coalizione
Minervino Murge (9.333) Maria Laura Mancini L.C.: Sìamo Minervino
Spinazzola (6.755) Michele Patruno L.C.: Viviamo Spinazzola
Prov. BR

4 comuni
Comune (popolazione legale) Sindaco uscente Coalizione
Cellino San Marco (6.799)
Cisternino (11.745) Luca Convertini L.C.: Noi, Cisternino
Fasano (39.482) Francesco Zaccaria L.C.: Altre Menti, Partito Democratico, L.C.: Fasano 2016, L.C.: Movimento Cittadini in Comune
San Pancrazio Salentino (10.289) Salvatore Ripa Centrosinistra (Liste Civiche): Centro Sinistra per San Pancrazio
Prov. FG

13 comuni
Comune (popolazione legale) Sindaco uscente Coalizione
Alberona (1.002) Leonardo De Matthaeis L.C.: Alberona a 5 Stelle
Ascoli Satriano (6.194) Vincenzo Sarcone L.C.: Ascoli in Comune
Candela (2.693) Nicola Gatta L.C.: Guardiamo Avanti Candela
Casalnuovo Monterotaro (1.663) Pasquale De Vita L.C.: L’Altra Civitas
Celenza Valfortore (*) (1.724)
Cerignola (**) (56.653)
Lesina (*) (6.319)
Panni (*) (858)
San Marco in Lamis (14.218) Michele Merla L.C.: Per San Marco
San Nicandro Garganico (*) (15.927)
Sant’Agata di Puglia (*) (2.096)
Vieste (13.271) Giuseppe Nobiletti L.C.: #vieste Sei Tu!
Zapponeta (3.326) Vincenzo D’Aloisio L.C. Cambiamo Zapponeta
Prov. LE

21 comuni
Comune (popolazione legale) Sindaco uscente Coalizione
Alessano (6.480) Francesca Torsello
Alliste (6.657) Renato Rizzo L.C.: Progetto Città
Cannole (1.754) Leandro Rubichi
Caprarica di Lecce (2.582) Paolo Greco L.C. Caprarica Viva
Castrignano del Capo (5.334) Santo Papa L.C. Oltre
Cavallino (11.913) Bruno Ciccarese L.C.: Lista Gorgoni
Collepasso (6.352) Paolo Menozzi L.C.: Alleanza per Collepasso
Diso (3.073) Antonella Carrozzo L.C.: Insieme SI Può
Gallipoli (20.398) Stefano Minerva L.C.: Rinnova Gallipoli, L.C.: Noi Giovani con Minerva, Partito Democratico, Unione di Centro, L.C.: Grande Gallipoli, L.C.: Gallipoli Democratica, L.C.: la Puglia in Più
Lizzanello (+) (11.549)
Melissano (7.307) Alessandro Conte L.C.: Insieme per Melissano
Nardò (31.688) Giuseppe Mellone L.C.: Andare Oltre, L.C.: Grande Nardò, L.C.: Riprendiamoci Nardò, L.C.: L’Altra Nardò, L.C.: Movimento Politico Libra, L.C.: Tutto per Nardò, L.C.: Pippi Mellone Sindaco, L.C.: Forza Nardò
Nociglia (2.456) Massimo Martella L.C.: in Movimento
Patù (1.721) Gabriele Abaterusso L.C.: la Centopietre
Poggiardo (+) (6.119)
Sanarica (1.503) Salvatore Sales L.C.: Sanarica Bene Comune
Specchia (*) (4.807)
Taurisano (12.643) Raffaele Nicola Stasi
Taviano (12.492) Giuseppe Tanisi L.C.: Taviano Insieme
Trepuzzi (14.277) Giuseppe Maria Taurino L.C.: Solidarietà Lavoro Democrazia
Ugento (12.001) Massimo Lecci L.C.: Cittadini Protagonisti
Prov. TA

9 comuni
Comune (popolazione legale) Sindaco uscente Coalizione
Avetrana (7.024) Antonio Mino’ L.C.: Per Avetrana
Fragagnano (5.353) Giuseppe Fischetti L.C.: Fragagnano 2 Punto Zero
Ginosa (22.582) Vito Parisi Movimento 5 Stelle.it
Grottaglie (32.503) Ciro D’Alo’ L.C.: Ri Generazione, Sinistra Ecologia Libertà, Rifondazione Comunista, L.C.: Sviluppo & Territorio, Lega Sud, L.C.: Cambiamo Grottaglie, L.C.: Sud in Movimento, L.C.: Progetto Utopia
Massafra (32.381) Fabrizio Quarto L.C.: Strada Maggiore, L.C.: Ambiente e Progresso, Unione di Centro-, L.C.: Quarto Sindaco
Monteparano (2.395) Giuseppe Grassi L.C.: il Coraggio di Cambiare
San Giorgio Ionico (15.676) Cosimo Fabbiano L.C.: Futuro in Corso, Sinistra Ecologia Libertà, Unione di Centro, L.C.: Impegno Civico, L.C.: Patto Democratico
Statte (14.194) Francesco Andrioli L.C.: Uniti per Statte
Torricella (4.233) Michele Schifone L.C.: Torricella Riparte

Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Bisceglie: 62enne ucciso a colpi di pistola nel ristorante Omicidio in serata, non escluso l'errore di persona

IMG 20200109 164416

Sogliano Cavour: incendio in casa, morta anziana Causa accidentale da dettagliare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione