Comune elezioni Italia Puglia
Dalle 8 di oggi alle 12 di domani si presentano le liste dei candidati. Si voterà, Il 3 ed il 4 ottobre ed eventuali ballottaggi 17-18 ottobre l, fra i 1349 di tutta Italia, nei seguenti Comuni della Puglia (elenco tratto da tuttitalia.it):
|Provincia
|Comuni al voto in Puglia
|Città
metr. BA
5 comuni
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|Comune (popolazione legale)
|Sindaco uscente
|Coalizione
|Adelfia (17.101)
|Giuseppe Cosola
|L.C.: Giuseppe Cosola Sindaco, L.C.: Italia Semplice Adelfia, L.C.: Cittadini e Commercianti, L.C.: Adelfia Libera, L.C.: Insieme per Adelfia, L.C.: Terra di Adelfia
|Noicattaro (25.710)
|Raimondo Innamorato
|Movimento 5 Stelle.it
|Ruvo di Puglia (25.662)
|Pasquale Roberto Chieco
|L.C.: Ruvo Futura, Partito Democratico, Sinistra: Sinistra Ruvese, Movimento Politico Schittulli
|Sannicandro di Bari (9.713)
|Giuseppe Giannone
|L.C.: Sannicandro Insieme
|Triggiano (27.007)
|Antonio Donatelli
|L.C.: Reset, L.C.: Vivere Triggiano, L.C.: Triggiano Cambia, L.C.: Senso Civico, L.C.: Triggiano SI Mobilita, L.C.: Obiettivo Comune, L.C.: Uniti per Triggiano
|Prov. LE
21 comuni
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|Comune (popolazione legale)
|Sindaco uscente
|Coalizione
|Alessano (6.480)
|Francesca Torsello
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|Alliste (6.657)
|Renato Rizzo
|L.C.: Progetto Città
|Cannole (1.754)
|Leandro Rubichi
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|Caprarica di Lecce (2.582)
|Paolo Greco
|L.C. Caprarica Viva
|Castrignano del Capo (5.334)
|Santo Papa
|L.C. Oltre
|Cavallino (11.913)
|Bruno Ciccarese
|L.C.: Lista Gorgoni
|Collepasso (6.352)
|Paolo Menozzi
|L.C.: Alleanza per Collepasso
|Diso (3.073)
|Antonella Carrozzo
|L.C.: Insieme SI Può
|Gallipoli (20.398)
|Stefano Minerva
|L.C.: Rinnova Gallipoli, L.C.: Noi Giovani con Minerva, Partito Democratico, Unione di Centro, L.C.: Grande Gallipoli, L.C.: Gallipoli Democratica, L.C.: la Puglia in Più
|Lizzanello (+) (11.549)
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|Melissano (7.307)
|Alessandro Conte
|L.C.: Insieme per Melissano
|Nardò (31.688)
|Giuseppe Mellone
|L.C.: Andare Oltre, L.C.: Grande Nardò, L.C.: Riprendiamoci Nardò, L.C.: L’Altra Nardò, L.C.: Movimento Politico Libra, L.C.: Tutto per Nardò, L.C.: Pippi Mellone Sindaco, L.C.: Forza Nardò
|Nociglia (2.456)
|Massimo Martella
|L.C.: in Movimento
|Patù (1.721)
|Gabriele Abaterusso
|L.C.: la Centopietre
|Poggiardo (+) (6.119)
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|Sanarica (1.503)
|Salvatore Sales
|L.C.: Sanarica Bene Comune
|Specchia (*) (4.807)
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|Taurisano (12.643)
|Raffaele Nicola Stasi
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|Taviano (12.492)
|Giuseppe Tanisi
|L.C.: Taviano Insieme
|Trepuzzi (14.277)
|Giuseppe Maria Taurino
|L.C.: Solidarietà Lavoro Democrazia
|Ugento (12.001)
|Massimo Lecci
|L.C.: Cittadini Protagonisti
|Prov. TA
9 comuni
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|Comune (popolazione legale)
|Sindaco uscente
|Coalizione
|Avetrana (7.024)
|Antonio Mino’
|L.C.: Per Avetrana
|Fragagnano (5.353)
|Giuseppe Fischetti
|L.C.: Fragagnano 2 Punto Zero
|Ginosa (22.582)
|Vito Parisi
|Movimento 5 Stelle.it
|Grottaglie (32.503)
|Ciro D’Alo’
|L.C.: Ri Generazione, Sinistra Ecologia Libertà, Rifondazione Comunista, L.C.: Sviluppo & Territorio, Lega Sud, L.C.: Cambiamo Grottaglie, L.C.: Sud in Movimento, L.C.: Progetto Utopia
|Massafra (32.381)
|Fabrizio Quarto
|L.C.: Strada Maggiore, L.C.: Ambiente e Progresso, Unione di Centro-, L.C.: Quarto Sindaco
|Monteparano (2.395)
|Giuseppe Grassi
|L.C.: il Coraggio di Cambiare
|San Giorgio Ionico (15.676)
|Cosimo Fabbiano
|L.C.: Futuro in Corso, Sinistra Ecologia Libertà, Unione di Centro, L.C.: Impegno Civico, L.C.: Patto Democratico
|Statte (14.194)
|Francesco Andrioli
|L.C.: Uniti per Statte
|Torricella (4.233)
|Michele Schifone
|L.C.: Torricella Riparte