Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Siinaugura la “Fiera del Mare”, il grande evento che, per quattro giorni, si svolgerà sul lungomare del Molo Sant’Eligio, nel cuore del Borgo antico di Taranto. La manifestazione intende valorizzare la “Risorsa Mare” quale fondamentale volano dell’economia del territorio jonico, la cosiddetta “Blue economy” in tutte le sue declinazioni: turismo da diporto, pesca, acquacoltura e mitilicoltura.

L’inaugurazione, alla presenza di importanti autorità istituzionali, si terrà, alle ore 10.30 di giovedì 3 settembre, presso il Molo Sant’Eligio: il tradizionale “taglio del nastro” sarà effettuato dall’ Ammiraglio di Divisione Salvatore Vitiello, del Comando Marittimo Sud, e da don Emanuele Ferro, parroco della Cattedrale Duomo “San Cataldo”. Farà gli “onori di casa” Antonio Melpignano, presidente del Molo Sant’Eligio, splendida location che anche quest’anno ospita la manifestazione.

La Fiera del Mare è organizzata dalla Regione Puglia e da Puglia Promozione, con il patrocinio della Provincia di Taranto e del Comune di Taranto, e in collaborazione con Inail Direzione Regionale Puglia, Protezione Civile Regione Puglia, Assonautica, Distretto Magna Grecia e Apulian Life Style.

La Fiera del Mare sarà aperta, da giovedì 3 a domenica 6 settembre, la mattina dalle ore 10.00 alle ore 14.00, e nel pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 22.00.

Confermata la formula di successo dell’anno scorso, con 18.000 metri quadrati espositivi ubicati sulla rada del Mar Grande, nel cuore del Centro storico di Taranto, con gli stand suddivisi in quattro aree tematiche: Area imbarcazioni; Area accessori nautica, motori e sport; Area Forze dell’Ordine, Istituzioni e Associazioni; Area Food: Cibo diffuso e shop.

Il “Diffood Cibo Diffuso” è una della novità di questa edizione della Fiera del Mare, un’iniziativa ispirata al progetto “Apulian Lifestyle” della Regione Puglia, un vero e proprio “viaggio nel cibo”. Grazie a Diffod, infatti, il visitatore potrà realizzare un viaggio itinerante e salutare tra i sapori tradizionali della Puglia, con una particolare attenzione al “benessere”, sia inteso come qualità della alimentazione, sia come attività fisica, in tal senso rappresenta un progetto di “Health innovation”.

Anche quest’anno l’ingresso alla Fiera del Mare è libero e gratuito e, nel pieno rispetto della normativa Anti Covid-19, per accedere è necessario iscriversi all’evento tramite una web app disponibile sul sito www.fieradelmaretaranto.it: si riceverà così un codice che dovrà essere mostrato all’info point all’ingresso e all’uscita quando si lascerà la manifestazione; per i nuclei familiari la procedura dovrà essere eseguita solo da un membro. Gli addetti All’info point saranno comunque disponibili per assistere coloro che non disporranno del codice.

Sono misure straordinarie messe in atto dalla Fiera del Mare per garantire a tutti, visitatori, espositori e staff, di vivere l’evento in piena serenità.

Per lo stesso motivo i volontari della Protezione Civile Regionale, oltre a fornire una mascherina di comunità a tutti i partecipanti, aiuteranno a garantire il distanziamento sociale e il rispetto delle norme anti Covid-19.

Blue Economy Forum “Ripartiamo dal Mare”

In occasione della Fiera del Mare la Regione Puglia propone un nuovo appuntamento con il Forum di rilevanza internazionale indirizzato agli stakeholders ed ai professionisti attivi nel campo della Blue Economy.

Il Blue Economy Forum intitolato “Ripartiamo dal Mare”, organizzato dalla Sezione Internazionalizzazione, con il supporto di Puglia Sviluppo S.p.A. e con la collaborazione del Distretto Pugliese della Nautica da diporto e dello IAMB, si svolgerà il 3 e 4 settembre 2020 a Taranto, presso il Palazzo Pantaleo, con l’obiettivo di costituire un’importante occasione di confronto e dibattito sulle strategie per lo sviluppo sostenibile dell’economia del mare, soprattutto in considerazione dell’impatto dell’emergenza epidemiologica del COVID-19.

Negli incontri, riservati agli operatori dell’economia del mare, verranno affrontati, attraverso sessioni tematiche e tavole rotonde, i vari aspetti dell’economia e della crescita blu, con particolare riferimento alla logistica, alla nautica, all’innovazione ed internazionalizzazione.

Parteciperanno i referenti di associazioni di categoria, istituti di ricerca e startup attive nel settore, nonché rappresentanti dei distretti produttivi e tecnologici, Agenzie ed Enti regionali, operanti nei settori della nautica da diporto, del turismo portuale, e negli altri comparti del settore che presenteranno le proprie esperienze ed idee di sviluppo legate alla Blue Economy.

La partecipazione al Forum è gratuita e riservata agli operatori del settore della blue economy (imprenditori e rappresentanti di imprese e start-up, professionisti, ricercatori e rappresentanti del mondo universitario e degli Enti locali).

In linea con le disposizioni della Regione Puglia per la prevenzione e gestione dell’epidemia COVID-19, i posti in sala sono limitati e, pertanto, l’accesso è ammesso fino all’esaurimento dei posti e la partecipazione è limitata ad un massimo di n. 2 partecipanti per singola impresa o Ente.

Per partecipare ad uno o più sessioni, è necessario registrarsi sul sito: internazionalizzazione.regione.puglia.it – sezione “Partecipa agli eventi”