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4 Maggio 2026
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“Io resto in Puglia”, l’impegno della candidata per fronteggiare la fuga dei cervelli Maria Grazia Gesualdo, lista Italia in Comune per il consiglio regionale

3 Settembre 2020
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Di seguito un comunicato diffuso da Maria Grazia Gesualdo:

La candidata al Consiglio Regionale Maria Grazia Gesualdo tra le fila di Italia In Comune a sostegno del governatore uscente Michele Emiliano, nonché fondatrice del primo gruppo giovanile del movimento politico, presenta una proposta strutturata in sinergia con le istituzioni per incentivare i ragazzi e le menti più brillanti che si affacciano al mondo del lavoro a restare nelle proprie città di origine.

“La tendenza dei giovani ad abbandonare la propria terra per cercare lavoro altrove, spinti dal bisogno di indipendenza, è un fenomeno dovuto alla poca attenzione delle istituzioni e all’incapacità del mercato del lavoro di valorizzare i talenti. È necessario creare una sinergia tra istituzioni, università e aziende pubblico/private. Al fine di tutelare i mestieri ormai in disuso, è necessario organizzare corsi di formazione professionali specializzati ed incentivi all’avviamento di nuove attività commerciali e socio-culturali per NEET e inoccupati.”

Istituire una o più giornate denominata “IO RESTO IN PUGLIA” è uno degli obiettivi che ci prefiggiamo per tutelare i disoccupati e incentivare le aziende ad assumere attraverso sgravi fiscali.

Uno dei principali obiettivi di Maria Grazia Gesualdo è quello di valorizzare le risorse e le professionalità dei giovani attraverso la semplificazione burocratica.


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