Martina Franca: ponte, lavori Aqp quasi al via

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca:

In relazione ai lavori del ponte di via De Gasperi, si informa la cittadinanza che l’Amministrazione Comunale ha sollecitato, nei giorni scorsi, la ditta I.ge.co. e l’Acquedotto Pugliese a riprendere gli interventi dopo che, già in data 9 agosto, l’Aqp aveva fornito preventivo (pari a 7.320,00) per lo spostamento del tronco idrico, intervento funzionale alla prosecuzione dell’installazione del nuovo ponte.

Nonostante il Comune avesse suggerito di effettuare questo intervento proprio nel mese di agosto per ridurre al minimo gli effetti sulla collettività che avrebbe subito una sospensione idrica, Aqp ha ritenuto di rimandare questi lavori nel mese di settembre.

Il 2 settembre il Sindaco Ancona ha interpellato il Direttore dei Lavori, nominato dal Commissario per l’Emergenza Idrogeologica della Regione Puglia, che ha comunicato che mercoledì mattina (4 settembre) la ditta Igeco e l’Acquedotto Pugliese effettueranno un nuovo sopralluogo congiunto per definire le tempistiche relative ai lavori su citati.

L’Amministrazione comunale resta, dunque, in attesa, di conoscere il cronoprogramma dell’esecuzione degli interventi dal momento che, ad oggi, non è pervenuta da Aqp alcuna comunicazione inerente alla sospensione idrica, annunciata ma non definita, che coinvolgerà alcune zone della città e che deve essere comunicata alla cittadinanza con congruo anticipo.